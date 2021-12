– Az energiaárak közelmúltban tapasztalható drasztikus emelkedése a korábbinál is jobban ráirányította a figyelmet a megújuló energiaforrásokra. Hiszen bár a lakossági fogyasztókat a rezsicsökkentés miatt közvetlenül nem érinti a drágulás, a vállalkozások igencsak megérzik, hogy mennyire elszálltak a gáz- és a villamosenergia díjak – emelte ki a BuildGreen Kft. ügyvezetője, Minárovits Márton. Az ügyvezető elmondta, hogy ezek a folyamatok értelemszerűen javítják egy napelemes beruházás megtérülését, amely részlegesen vagy akár teljes mértékben is kiválthatja egy agrárvállalkozás energiaigényét. Hozzátette, ezzel egyidejűleg minimum 20-25 éves élettartama során jelentős hozamot termel, gyakorlatilag nulla kockázat mellett.

Az agrárvállalkozások nagy részének szüksége van jelentősebb mennyiségű villamos energiára. Ennek ellátására megoldást jelenthetnek a különböző megújuló energiák használata, amelyek előállítására ma már különböző alternatívák állnak rendelkezésre, mint például a napelemek. – A rezsiköltségek optimalizálása miatt úgy látom, hogy az agráriumban érdemes alkalmazni a napelemes rendszereket, mert pályázati forrás nélkül is megtérülhetnek 7-8 éven belül és azt követően pedig jelentős megtakarítást termelnek. A napelemes rendszerek alkalmazása tehát megtérülő beruházás – emelte ki Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke.

Az ilyen módon előállított zöld energia az állattartó telepeken és a növénytermesztők számára is egyaránt hasznos lehet a működés során. Előbbi esetében a fűtéshez, a megvilágításhoz és a folyamatos szellőztetés biztosításához is felhasználható, utóbbi esetében pedig a telephely áramellátásának támogatására is alkalmas. Európai uniós, vagy hazai pályázati források bevonásával pedig még ezen rendszerek alkalmazása még kedvezőbbé válik. Varga Imre István szerint az elmúlt időszakban folyamatosan nő az olyan uniós pályázatok száma, amelyek esetében fontos szempont a környezetvédelem, valamint a zöldenergia alkalmazása. Ennek értelmében az ilyen támogatási lehetőségek már megtalálhatóak az agrárium területén is, amelyeknek köszönhetően könnyebben juthatnak napelemes rendszerekhez a gazdaságok. Ezek a beruházások pedig nem csak környezetvédelem szempontjából fontosak, de az agrár vállalkozások költségvetésének szempontjából is.