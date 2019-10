Jóval többet érhet a korszerűsített lakás

Konkrét statisztikai adatok is alátámasztják, hogy az eladósorba került lakások lényegesen jobb árért kelnek el, ha a fűtéskorszerűsítést is végrehajtották rajta. A befektetett összegek ilyen esetben megtérülnek, érdemes költeni az állagmegóvásra, korszerűsítésre.

A fűtési szezon beköszöntével mindenki hálás, aki korszerűsített otthonban kezdheti meg az őszt. Az elmúlt két évben két etapban indult konvektorcsere-program is segített abban, hogy az egyedi fűtéssel rendelkező lakások tulajdonosai is lecserélhessék az olykor 30–40 éves készülékeket.

A legújabb elemzések szerint az eladósorba került lakások esetében 7–10 százalékkal is többet lehet elkérni azokért, amelyekben a tulajdonos elvégeztette a fűtéskorszerűsítést. A vásárlók számára ugyanis jelentős és vonzó tényező a korszerű rendszer beépítésének köszönhető későbbi alacsony rezsiköltség – amiért pedig hajlandóak többet fizetni magáért az ingatlanért. Igaz ez a családi házakra épp úgy, mint a panellakásokra.

Az ingatlan.com elemzése szerint egyébként egy eladni kívánt lakás állapota és nem utolsósorban a fűtési rendszere akár 30–40 százalékkal is befolyásolhatja annak értékét. Már csak ezért is érdemes költeni az ingatlan állagának megóvására, illetve korszerűsítésére – ugyanis többszörösen megtérülhet az eladás során.