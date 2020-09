A laminált padló megfelelő irányú lerakásával optikailag szélesíthetjük a teret, szobát

A szalag- vagy laminált parketta lerakása szakember segítsége nélkül is kivitelezhető. A munkálatokhoz természetesen nélkülözhetetlen a precizitás, ám a szükséges lépések betartásával minimalizálható a hibalehetőség.

Lakásfelújítás során az ember általában igyekszik a lehető legtöbb dolgot saját kezűleg kivitelezni. Természetesen vannak olyan munkafolyamatok, amelyekhez mindenképp szakembert kell hívni, ám a parketta lerakásával bárki megpróbálkozhat maga is, mindössze néhány dologra kell odafigyelni, és máris gyönyörű új burkolatot kaphat bármelyik helyiségünk. Elkelhet néhány segítő kéz is, így a mérések és a méretre vágások sokkal gyorsabban haladhatnak.

Első lépésként meg kell vásárolni a szükséges mennyiségű parkettát.

Ez egyszerű lépésnek tűnik, ám itt a legnagyobb figyelmet a pontos számolásra kell fordítani. Először mérjük le az adott helyiséget, majd számoljuk ki, hogy hány négyzetméteres a szoba. Ne feledkezzünk meg a beugrókról, és az esetlegesen rosszul vágott vagy hibás parkettákat tartalmazó csomagokat is vegyük számításba. Legalább öt százalékkal többet vegyünk az alapanyagból, így a későbbiekben nem kell félbehagynunk a megkezdett munkát amiatt, mert elfogyott a burkolóanyag. Ha kiválasztottuk a megfelelő mennyiségű parkettát, leg­alább 48 órán át vízszintesen, bontatlan állapotban hagyjuk akklimatizálódni abban a helyiségben, ahol szeretnénk letenni. Fontos, hogy ez a helyiség száraz legyen, a hőmérséklet lehetőség szerint ne legyen 18 foknál alacsonyabb, a levegő nedvességtartalma pedig ne haladja meg a 70 százalékot. Hagyjuk, hogy a burkolat megszokja a hőmérsékletet és a páratartalmat.

Ezt követően ellenőrizzük az aljzatot, ugyanis rendkívül fontos a tiszta, egyenes és sima felület.

Ennek megvizsgálására szerezzünk be egy két méter hosszú, egyenes lécet, amit széltében, hosszában és átlósan is fektessünk az aljzatra. Nézzük meg, hogy van-e rés a léc és a padló között. Maximum három milliméter egyenetlenség a megengedett, ha ennél nagyobb eltérést tapasztalunk, akkor a munkafolyamat megkezdése előtt használjunk alj­zatkiegyenlítőt, vagy csiszoljuk le a betont. Lerakás előtt érdemes parkettapárnát, polifoam habszivacsot vagy ehhez hasonló anyagot letenni. Ezek segítenek kiküszöbölni a felületi egyenetlenségeket, és a lépészaj elnyelését is szolgálják. Továbbá szükségünk lesz egy párazáró fóliára is, ami meggátolja, hogy az esetleges nedvességet magába szívja a parketta.

A szakemberek azt javasolják, a padlólapot úgy rakjuk le, hogy az merőleges legyen a szoba hosszanti oldalára.

Ezáltal optikailag szélesítjük a teret, míg ellenkező esetben még hosszabbnak és keskenyebbnek tűnik majd a helyiség. Mielőtt lerakjuk a padlólapokat, mindig nézzük át az éppen soron következő deszkát, nehogy hibás legyen. Ha ezt a lépést kihagyjuk, és a munka befejeztével vesszük észre a hibát, akkor vissza kell bontanunk a burkolatot egészen a hiba helyéig. A helyiség egyik sarkából kiindulva kezdjük el letenni a parkettákat úgy, hogy 1,5 centiméter tágulási hézagot hagyjunk a fal mellett. A helyiség széléhez érve szükség lehet a padlólapok méretre vágására. Ehhez használjunk asztali kör- vagy dekopírfűrészt. A fűrészelt élek a lerakás során a fal felé nézzenek, így tökéletesen egymáshoz illeszthetők lesznek a burkolólapok. A következő sort kezdjük a levágott darabbal. A klikkrendszerű parkettát kalapáccsal és ütésvédővel illesszük egymáshoz. Először hosszában, majd keresztben pattintsuk össze az elemeket. Az összeillesztésnél ne hagyjunk hézagot. Ha fűtéscső vagy bármilyen tárgy az utunkba kerül, gondosan vágjuk méretre a parkettát, és ne feledkezzünk meg a 10-15 milliméteres tágulási hézagról.

A fal és a lapok közötti hé­zagot a szebb esztétikai hatásért szegélyléccel fedjük le.

Ez színben passzoljon a burkolathoz, így szép, egységes végeredményt kapunk. Fontos, hogy a szegély akkora legyen, hogy a kihagyott hézagokat eltakarja. A szegőlécet 45 fokos szögben kell elhelyezni a falon. Ezt érdemes 25-30 centiméterenként szöggel rögzíteni. A sarkokra vásárolhatunk sarok­elemeket, ám az is jó megoldás, ha a sima szegélyléceket méretre vágjuk és egymásba illesztjük őket. A helyiség méreteitől és a szükséges vágásoktól függően akár egy-két nap alatt új burkolatot kaphat a helyiség. A fapadló ráadásul jelenleg is uralja a trendeket.