A klematiszt ültethetjük akár dézsába vagy fal mellé is, nagyon fontos azonban, hogy gondoskodjunk megfelelő támasztékról, amin fel tud kapaszkodni. Ez lehet egy házfal vagy pergola, de bármilyen házilag barkácsolt rács is megteszi. Ha a házfalra szeretnénk felfuttatni a növényt, húzzunk ki egy hosszabb drótot, amire a növény felkapaszkodhat, mert hiába vannak indái, egy kis segítség elkel neki. A kerti klematisz akár négy-öt méter magasra is felkúszik, virágai májustól egészen augusztusig nyílnak. A világos és félárnyékos helyet kedveli a növény, ne ültessük tűző napra. Nem szükséges, hogy egész nap érje napsütés a növényt, elég, ha napi három-négy óra közvetlen fényt kap, a túlzottan erős napsütés hatására kiéghet.

A virágzáshoz viszont fényre van szüksége, de a gyökérzet az árnyékos talajt kedveli, így válasszunk neki helyet.

Ültetés előtt érdemes a kle­matiszt beáztatni egy vödör vízbe, hogy a gyökere jól teleszívja magát nedvességgel. Ültetéshez a kerti föld megfelelő, de célszerű olyan mélyre elhelyezni a növényt az ültetőgödörbe, hogy egy vagy két rügypár kerüljön a földbe, mivel szükség esetén ezekből a rügyekből is ki tud majd hajtani. Azután a tövét takarjuk be szalmával vagy fenyő­kéreggel, hogy nedves és hűvös maradjon. Ajánlatos a tövet takarni télen és nyáron is, de az is jó megoldás, ha a tövéhez talajtakaró növényeket ültetünk.