Egyszínű és mintás változatban is kapható black out függöny, amely a „normál” sötétítő anyagoknál sokkal jobban zárja a fényt. Köszönhető ez annak, hogy két textilszál közé egy harmadik, fekete szálat szőnek. Ezek a textilek kb. 70–90 százalékos fényzáró képességgel rendelkeznek, de létezik százszázalékos is.

A fényzárás mellett hőszigetelő funkciójuk is van: nyáron a nagy meleg ellen, télen a hideg ellen védenek. Csökkenti a zajt is, mivel a többrétegű szövet a hang útját állja. Felrakásnál a karnis hosszát lehetőleg úgy válasszuk meg, hogy az ablakkereten túlnyúljon, így a függöny mellett sem talál be a fény.

Meglévő kétsínes karnis esetén pedig a függöny utolsó akasztóját az ablakhoz közelebbi sín legszélére akasszuk be, így a függöny a szélén szinte rátakar a fény­áteresztő függönyre és a falra.

Drapériát is tehetünk a karnisra, ez megakadályozza a fény bejutását, és díszít.