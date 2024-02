Nem cáfolta az Action for Democracy (A4D), hogy jórészt Soros Györgytől származott az a mintegy hárommilliárd forint, amelyből – a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalmon keresztül – a hazai ellenzék választási kampányát finanszírozták – írja a Mandiner. Az A4D ügyvezetője, a Korányi Dávid által jegyzett kommünikében a Magyar Nemzet cikkére reagáltak, amely a szervezet működésének visszásságait mutatta be.

A Mandiner úgy értékelt:

az A4D a Magyar Nemzet egyetlen állítását sem tudta cáfolni, egy szóval sem tagadta, hogy Soros Györgytől származtak volna a pénzek.

Annak fényében nehéz is lett volna a tőzsdespekuláns szerepének cáfolata, hogy az X-en található MagaBabe nevű profilon néhány hete megosztott videókon a szervezet vezetői elismerték, hogy az amerikai üzletember volt a legfőbb donorjuk – vonták le a következtetést.

Együttműködés Bidenékkel

A kommünikében emellett Korányi, aki Karácsony Gergely főtanácsadója volt, megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy az említett felvételeken megszólaló A4D-s prominenseknek nem volt rálátásuk és ráhatásuk a szervezet gyakorlati ügyeire. – Az Action for Democracy tanácsadói testületének tagjai nem vesznek részt a szervezetünk napi működésében – áll a közleményben. Ennek az állításnak azonban semmi valóságalapja nincs, ugyanis a MagaBabe-en közölt videókon a grémium több tagja is a személyes részvételéről számolt be a különböző országokban végrehajtott befolyásgyakorlási akciókban – világított rá a Mandiner.