Fegyir Sándor új ukrán nagykövetjelölt még meg sem érkezett Magyarországra, máris aktívan dolgozik az ukrán–magyar kapcsolatokon. Újabban a közösségi médiában indított videósorozatot, ahol a magyar kultúra legfontosabb szereplőit mutatja be, magyar nyelvet tanít, augusztus 20-án magyar zászlóval és kenyérrel köszöntötte „születésnapján” hazánkat. Sőt valójában a misszióját már korábban elkezdte – írja a Magyar Nemzet.

A háború kirobbanása után nem sokkal a média először amiatt fedezte fel, hogy a tanárból lett önkéntes katona a frontvonalról is megtartotta óráit egyetemi hallgatóinak. „A lövészárkok professzoráról” csakhamar az is kiderült, hogy magyar vér is csörgedezik az ereiben: édesapja magyar–szlovák, édesanyja ukrán–olasz származású. Aztán amiatt került a hírekbe, hogy a magyar nyelvet használja rádióbeszélgetéseik rejtjelezésére magyar, 1956-ot idéző feliratokat írt az oroszokra lőtt rakétákra.

Nem utolsósorban ő állt kapcsolatban a Kárpátaljai Sárkányellátó nevű magyar civil kezdeményezéssel, amely kizárólag adományokból – nem halált okozó – felszereléssel lát el ukrán katonákat.

Valószínűleg ez a már egyébként is létező aktív kapcsolat is közrejátszhatott abban, hogy a kijevi vezetés Fegyir Sándort szemelte ki a nagyköveti pozícióra.