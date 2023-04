Gyurcsány Ferenc régi bizalmi emberei segítségével valósította meg Joe Biden embere, David Pressman az amerikai költségvetési pénzekből finanszírozott háborúpárti plakátkampányt – írja az Origo. Mint ismert, a napokban óriásplakátok jelentek meg országszerte az orosz csapatok Ukrajnából történő kivonását követelő szöveggel, párhuzamot vonva az 1956-os magyar forradalommal.

Mint írják,

az amerikai pénzből indított kampány a magyar kormány békepárti álláspontjának ellensúlyozását célozza. A plakátokon szerepel az is, hogy a politikai akciót a Nyugati Pályán nevű Facebook-oldal indította az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatásával

- vagyis ők fizetik.

A Nyugati Pályán nevű oldalt 2020 februárjában hozták létre és az Origo cikke alapján az USA budapesti nagykövetségének támogatásával a Flow Pr Kft. kommunikációs ügynökség üzemelteti, amely a Splendidea Communications kft. Integrált vállalati kommunikációs kampányokat végző divíziója. Az oldal azzal a közhellyel hirdeti magát, hogy célja: „hogy megszólítsa azokat, akiket érdekel Magyarország jelene és jövője”. Szerintük Magyarországnak a nyugati pályán érdemes folytatnia. „Ehhez szolgáltatunk érveket, és erről szeretnénk meggyőzni minél több magyart” – írják.

Az Origo szerint a Nyugati Pályán a Facebookon és az Instagramon a 2020. februári alapítása óta közel 139 millió forintot költött hirdetésekre. Ezzel a tizenharmadik helyet foglalják el a legtöbbet hirdető oldalak rangsorában, a baloldali oldalak közül csak az Erősítő (272 millió), és a guruló dollárokból finanszírozott Ezalényeg.hu (228 millió) előzi meg.

A régi baloldaliak mozgolódnak a színfalak mögött

A már említett Splendidea KFT korábban Privy Council Tanácsadó Kft. néven működött és több szálon is kapcsolódik a hazai baloldali elithez. A Privy része volt annak a Capital Group Zrt-nek, amely cégcsoport egyik oszlopos tagja volt a Political Capital, az egyik legismertebb baloldali politikai tanácsadó intézet. A Világgazdaság 2007-es cikke szerint a Capital Group Zrt. alá tartozó Privy Council PR-ügynökség felelt a cégcsoport árbevételének több mint 75 százalékáért.

A Political Capital ügyfelei közé tartozott egykor a balra tolódott MDF, egy 2005-ben beadott parlamenti kérdésből pedig az is kiderül, hogy a Splendidea jogelődje 13 920 000 forintot kapott stratégiai, kommunikációs tanácsadásra a Gyurcsány-kormánytól.

A Heti Válasz 2005. szeptember 8-án írt arról, hogy az akkor baloldali vezetésű Fővárosi Önkormányzat a Privy-t bízta meg az útfelújítási ("dugókommunikátori") feladatokkal kapcsolatos kommunikáció ellátására. Ez bruttó 28,6 millió forintot jelentett nekik, amely a Capital csoport bevételének közel egytizede volt.

A cégcsoport két kulcsembere két régi szabaddemokrata káder, Szabados Krisztián és Somogyi Zoltán. Utóbbi korábban a Splendidea ügyvezetője és a Political Capital egyik alapítója volt Szabados mellett.

Somogyi 1990-ben, 17 évesen pártoló tagként belépett az SZDSZ-be, majd 1999-ben megszüntette párttagságát, mert üzleti pályára lépett. A Political Capital mellett az MDF kampányfőnökeként és Dávid Ibolya tanácsadójaként is ténykedett, nem túl sikeresen, hiszen a 2010-es választásokon kivezette a rendszerváltó pártot a parlamentből.

A Political Capital-csoport egyébként 2006 és 2010 között rengeteg megbízást kapott a második Gyurcsány-kormánytól, így a céghez 432,2 millió forint közpénz érkezett. Ennek egy része, 190 millió forint a Nemzetbiztonsági Hivataltól jött.

Az akkori kormányfőhöz fűződő bizalmi viszonyt igazolja az is, hogy Somogyi részt vett Gyurcsány Ferenc 2004-es kampányprogramjának megírásában. Jelenleg éppen a Jobbik környékén bukkant fel, tanácsadóként és elemzőként a párt közeli Civitas Intézet munkatársa.

Somogyi tanácsaira máshol is van kereslet, hiszen 2022-ben Kész Zoltánnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik vezetőjével együtt részt az úgynevezett Polgári Platformban, amely egyik digitalizációs tanulmánya a baloldali összefogás választási programjába is bekerült. Somogyi 2021 decemberében maga jelentette be, hogy megállapodás született Márki-Zay Péter és a Polgári Platform civil szervezet között.

Már a Facebookon is beindult a Nyugati Pályán kampánya

Az amerikai pénzből indított mostani plakátkampányt kivitelező Splendidea ügyvezetője Szabados Krisztián, aki már 2007 óta a cégnél van és jelenleg a Flow PR Kft. ügyvezető igazgatója is, 2001-2019 között pedig a Political Capital tulajdonosa és igazgatója volt. A Splendidea cégvezetője Sajti Botond Péter, aki karrierjét az RTL Klubnál kezdte – online szerkesztőként 2002 és 2003 között –, majd a Splendidea elődjénél, a Privy Council Communications-nál dolgozott 2003 és 2010 között, azóta pedig a Flow PR munkatársa.

Az USA budapesti nagykövetsége által támogatott háborúpárti kampányban tehát fontos szerep jut a Gyurcsány-korszak bizalmi embereinek.