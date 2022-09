A macedón energiakrízisről Aleksandar Nikoloski, az ellenzéki VMRO DPMNE alelnöke a V4NA Hírügynökségnek a minap azt mondta, katasztrofális az energetikai helyzet az országában, mert a kormány nem sokat tett annak enyhítése érdekében.

Görög szénnel működtetik a macedón erőműveket

Észak-Macedónia fosszilis tüzelőanyag-ellátásának biztosításáról, valamint az energiaügyi együttműködés folytatásáról állapodott meg Athénban a görög és a macedón miniszterelnök. Kiriakosz Micotakisz és Dimitar Kovacevski azért ült le egy asztalhoz, hogy megvitassa, miként tud a két ország közösen megbirkózni az Európát érintő energiaválsággal, amelyet szakértők szerint az orosz-ukrán háború és Brüsszel szankciós politikája idézett elő.

A kormány már korábban döntött arról, hogy spórolni kell az árammal

Forrás: Shutterstock

Kovacevski a találkozót követő sajtótájékoztatón megerősítette, hogy országa a következő időszakban is számíthat a görögországi bányákból származó lignitre és barnaszénre. Micotakisz kijelentette, hogy Athén kész támogatni Észak-Macedóniát az energiaválság idején. Úgy véli, hogy közös érdek, hogy a görög vállalatok Észak-Macedóniában fektessenek be. Rámutatott: a beruházásoknak köszönhetően javítható a két szomszédos állam közti kapcsolat az energiaszektorban. A miniszterelnökök egymillió tonna szén és 250 ezer tonna fűtőolaj szállításáról is tárgyaltak Athénban.

A szenet elsősorban a bitolai erőmű, valamint az Oslomej erőmű működtetésére használják fel. A fűtőolaj nagy része pedig a Negotino hőerőműbe kerül. Athénnak és Szkopjénak egyébként érvényes szerződése van 144 ezer tonna fűtőolaj vásárlására. Ez azonban októberben lejár.

Csökkenteni kell az áramfogyasztást

Az energiakrízis keményen érintette a kis balkáni országot, a kormány már korábban döntött arról, hogy spórolni kell az árammal a lakosságnak és az intézményeknek is. Ennek részeként lekapcsolnák a díszkivilágítást, korlátoznák a klímahasználatot, valamint az ajánlás szerint a bojlerokat is csak akkor kell bekapcsolni, ha éppen szükség van a meleg vízre.

Szkopje főtere a kivilágított Nagy Sándor szoborral

Forrás: Shutterstock

A macedón főváros központja egyébként tele van kivilágított szobrokkal. Ezek jelentik az egyik legnagyobb vonzerejét Szkopjének.

A szükség azonban nagy úr. Úgy látszik, télen fontosabb lesz a lakosság alapellátásának biztosítása, mint az idegenforgalom vagy a történelmi helyek megvilágítása. A macedón kormány célja, hogy 15 százalékkal csökkenjen a fogyasztás az országban, mert – mint fogalmaznak – energetikai szempontból is, nehéz tél várható.

Kreshnik Bekteshi gazdasági miniszter kiemelte: minden állami intézmény áramfogyasztását nyilvánossá teszik, a túlfogyasztókat megbüntetik.

Ahhoz, hogy elegendő villamos energiával rendelkezzen Macedónia, a bolgároktól is vásárol áramot. A görög kormányfővel való találkozót megelőzően Szófiában egyeztetett erről az észak-macedón miniszterelnök bolgár kollégájával. A megállapodás értelmében Bulgária idén októbertől jövő év március végéig 200 megawattóra (MWh) árammal látja el Észak-Macedóniát. Ezt a mennyiséget a tervek szerint a gazdaság szükségleteire bocsájtják majd.

A kormány már korábban enyhíthette volna az energiakrízist

Az orosz-ukrán háború és a szankciók okozta energiaválságról a V4NA-nak adott interjújában Aleksandar Nikoloski kifejtette: katasztrofális az energetikai helyzet az országában, mert a kormány nem sok mindent tett annak enyhítése érdekében. Az ellenzéki politikus szerint habár van elég erőforrás hozzá, mégis külföldi villanyáram behozatalra szorul Észak-Macedónia.

Macedónia rendelkezik elegendő nyersanyaggal és forrással, amelyből elektromos áramot tud előállítani, s amelyből fedezni tudná a saját szükségleteit, s nem kell hozzá gáz. Nekünk elegendő erőforrásunk van, nem is kellene behozatalra támaszkodnunk, sajnos a kormány az elmúlt években szinte teljesen tönkretette a rendszert, s most már ott tart az ország, hogy a felhasznált villanyáram felét külföldről kell beszerezni

– szögezte le Aleksandar Nikoloski, a VMRO alelnöke.