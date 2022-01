A magyar emberek elsöprő többsége támogatja a mindennapi életüket befolyásoló legfontosabb kormányzati intézkedéseket, a családok támogatását, a rezsicsökkentést, az illegális migráció visszaszorítását és a gyermekvédelmet - közölte legfrissebb kutatásának eredményeire hivatkozva a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS).

A január 5. és 13. között végzett, ezerfős, reprezentatív felmérés szerint a válaszadók nagymértékben egyetértenek a kormány alapvető fontosságú, legjelentősebb intézkedéseivel. A legtöbb magyar szerint Magyarország és a magyar emberek szempontjából inkább jó, mint rossz a családok adóvisszatérítése (88 százalék), a 13. havi nyugdíj (86 százalék), a minimálbéremelés (85 százalék) és a fiatalok személyi jövedelemadó-mentessége (84 százalék) - írták.

"A közelmúltban az ellenzék részéről számos kritikus hangot lehetett hallani több meghatározó jelentőségű kormányzati intézkedéssel kapcsolatban. A Kopp Mária Intézet kíváncsi volt arra, hogy a magyarok mit gondolnak ezekről, ezért kilenc intézkedés kapcsán megkérdezték őket arról, hogy azok szerintük a magyar emberek, és általában Magyarország szempontjából inkább jónak vagy inkább rossznak tekinthetők. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen mind a kilenc intézkedést a válaszadók elsöprő többsége támogatja" - fogalmaztak.

A felmérésből kiderült az is, hogy az illegális migráció megfékezése is kifejezetten fontos a magyar emberek számára (85 százalék), és a családok támogatása, valamint a gyermekek, illetve a családok védelme is meghatározó: az előbbit a megkérdezettek 83 százaléka, az utóbbit 82 százaléka támogatja.

A rezsicsökkentés népszerűsége - a felmérés szerint - továbbra is töretlen (78 százalék) és a benzinár befagyasztását is 10-ből 8-an támogatják.

Az eredmények azt mutatják, hogy az iskolai végzettség növekedésével és a lakóhelyül szolgáló település méretének növekedésével kissé nő a kétkedők száma, de még az ő esetükben is kiemelkedően nagy, 75-80 százalék körüli támogatás figyelhető meg - hívták fel a figyelmet.

Érdekességnek nevezték, hogy a magukat kormánykritikus válaszadóknak tartók között is háromszor-négyszer többen vannak a kormányzati intézkedésekkel egyetértők, mint az elutasítók.

A gyermekek és a családok védelmével például még a kormánykritikusok kétharmada is egyetért, csak ötödük nem, hatoduk pedig bizonytalan a kérdést illetően.

A kormányt kritizálók leginkább a családi adóvisszatérítéssel (75 százalék), legkevésbé a rezsicsökkentéssel tudnak azonosulni (55 százalék), bár így is több köztük a támogató, miközben viszonylag magas, 15 százalék körüli közöttük a bizonytalanok aránya - közölte a KINCS.