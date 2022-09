Nem egymást ekézték

1882 szeptemberének végén ekeversenyt tartottak Agárdon. A korabeli tudósításból kiderül, a megmérettetés második és harmadik napja "folytonos esőzés közt folyt le. A vendégek közt számos főur s nagybirtokos volt látható. (...) Az esőzés igen sok kárt okozott a rendező bizottságnak." A megjelentek láthattak itt gőzekéket, közönséges szántóekéket, mélyítő ekéket, altalaj-porhanyító ekéket, de kettős- és hármasekéket is. Azonban "a John Fowler czég által kiállított gőzekék nem bizonyultak czélszerűeknek a mi talajviszonyainkhoz s ezért a fejérmegyei gazdasági egylet 200 frankos dija nem is adatott ki."

Különös gyilkosság

Egy rémes gyilkosság híre járta be 1902-ben a várost, méghozzá egy olyan gyilkosságé, amely meg sem történt – írta meg szeptember 30-án a Székesfehérvár és Vidéke. A cikk szerint Emhecht János helybeli mészárosnak a dinnyési határban levő András-gyepen volt egy birkanyája, ahol egy juhászt (név szerint Gremsperger Ignáczot) is foglalkoztatott. Utóbbi "olyan alaposan fel talált hörpenteni a jóból, hogy magával tehetetlenül tök részegen elterült a mezőn és e közben a fejét és arczát is megütötte." Egy arra járó asszony úgy vélte, a juhász meggyilkoltan fekszik ott, hitét pedig az is megerősítette, hogy a juhokat sehol nem látta. A hír elterjedése után Tömöry József vizsgálóbíró és Simon Sándor r. alkapitány a helyszínre sietett, ahol "nagyot néztek aztán, mikor a meggyilkolt juhász amolyan borízű hangon köszöntötte a városbéli urakat."

Teltek a zsákok

A lajoskomáromi Győzelem Tsz 60 holdas burgonyatábláját mutatta a Fejér Megyei Hírlap 1962. szeptember 30-án: "az Ella és a Hópehely megadja a 90–100 mázsát holdanként" — idézték a joggal büszke szövetkezetieket a képaláírásban.