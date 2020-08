Ízelítő az ayurvédikus, a lomi-lomi és a shiatsu masszázs jellegzetességeiből

A maszszázsban nagyon fontos magának az érintésnek az ereje. Most három olyan különlegesebb technikát mutatunk be, amelyekben a test ellazításán túl a lelki egyensúly megteremtésére is hangsúlyt helyeznek.

A remek, elsősorban az izmok lazítását, a csomók eltüntetését, a fájdalom csökkentését célzó svéd- és gyógymasszázson túl ma már nagyon sokféle masszázs érhető el hazánkban és akár a megyében is (persze, inkább a nagyvárosokban kínálják ezeket a szolgáltatásokat). Néha érdemes kipróbálni a különlegességeket, amelyek általában tőlünk távoli kultúrákból jutottak el hozzánk. A megszokotthoz képest ugyanis más élményt élhetünk át.

Most a Hawaii-ról származó lomi-lomit, illetve a távol-keleti eredetű ayurvédikus, valamint a shiatsu masszázst mutatjuk be röviden. Utóbbit műveli Máté Krisztián is, aki a japán, illetve kínai kultúrában gyökeredző shiatsu frissítő változatáról beszélt nekünk. Mint kiderült, itt már az elnevezés is beszédes, mert utal a kezelés mikéntjére. A „shi” ugyanis ujjat, az „atsu” pedig nyomást jelent. A masszőr tehát nem az ismert, klasszikus mozdulatokkal – gyúrás, dörzsölés – dolgozik, hanem az ujjakkal, a tenyérrel, a tenyéréllel gyakorol nyomást a test egyes pontjaira. A shiatsu jellegzetessége, hogy ruhában végzik, tehát ha valaki ezt szeretné kipróbálni, annak kényelmes váltóruhát kell magával vinnie a kezelésre. Az egész testet érintő masszázs során a vendég először hason fekszik, a masszőr pedig a háton kezdi meg a nyomó mozdulatokat. Innen halad tovább minden egyes testrészt érintve, miközben a vendég a hátára fordul, aztán felül, majd miután újra visszafeküdt, a fej masszázsával zárul a kezelés. A frissítő shiatsu célja alapvetően a testi-lelki-szellemi feltöltődés elérése, így szerepe van az egészségmegőrzésben. Itt is maga az érintés az, amivel sokat el lehet érni, hiszen ez nagyon sok ember életéből hiányzik – fogalmazott Máté Krisztián. A masszázs a kínai orvoslásban alkalmazott meridiánrendszerre épül, és a nyomó mozdulatokkal segíti az energiaáramlás helyreállítását, a lelki blokkok oldását. A kezelés kiváló lehetőséget nyújt a relaxációra, a feltöltődésre, így a szakember tapasztalatai szerint jellemzően mindenki elégedetten távozik a bő egy óra után. A hawaii lomi-lomi a legősibb masszázsfajták közé tartozik. Itt, modern korunkban átélve igazi „elszállós” élményt, valódi kikapcsolódást nyújthat annak, aki vállalkozik arra, hogy körülbelül másfél órán keresztül lényegében meztelenül fekszik a masszázságyon, rábízva magát a masszőrre. Aki nem csupán masszázst végez, hanem amolyan szertartásszerű kezelést ad, hiszen itt akár éneklés vagy lábmosás is előfordulhat. A kezelés olajjal történik, és minden testrész érintett (leszámítva természetesen az intim területeket). A masszőr nagyon finom, alkarral, tenyérrel végzett, simító mozdulatokat alkalmaz, akár megemeli a lábat, a karokat, és egyszerre koncentrál a teljes testre. Mindez nagyon felszabadító érzés, és a vendég úgy érezheti: nem csupán a testét, de a lelkét is kezelték, így végeredményként szintén nagyon felszabadult állapot érhető el. Ínyencség az indiai ayurvédikus masszázs is, amelynek egyik jellegzetessége az, hogy figyelembe veszi az Ayurvédában meghatározott alkattípusokat, a másik pedig az átlagosnál bővebb olajhasználat. Utóbbinak köszönhetően a vendég szinte úgy érezheti, hogy ez a nemes anyag (a masszázst hidegen sajtolt, vagy gyógynövényes olajjal végzik) szinte beburkolja, testileg és lelkileg is körbeveszi. Az extrán olajozott bőr sokkal hidratáltabbá válhat, ráadásul a növényi olaj a méregtelenítésben is segíthet, különösen, hogy a kezelés végén gőzölést alkalmaznak, ezáltal a masszázs során fellazított salakanyagok könnyebben távozhatnak a kötőszövetekből. Az ayurvédikus masszázs ugyancsak egész testet érint, ebben is tetten érhető holisztikus (a test, a lélek, a szellem hármasságára koncentráló) mivolta. Itt szintén kezelik a fejet, melyen rendszeresen alkalmazva rendkívül jó hatással lehet például az álmatlanságra vagy a látásproblémákra.