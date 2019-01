Tolvajszemmel ezek voltak a legkelendőbb autók a 2018-as évben

A Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesülethez (NAKE) bejelentett autólopások száma 2018-ban 182 darabra rúg, mely alapján kijelenthető, hogy javuló tendenciát mutat a hazánkban elkövetett lopások száma, hiszen 2017-ben még 199 esetről számoltak be.

Amíg az ORFK statisztikáit nem ismerjük, addig érdemes egy pillantást vetni a kisebb, autólopásokkal foglalkozó szervezetek számaira, mivel azok is tökéletes képet tudnak mutatni arról, mely márkákat, és azon belül is mely modelleket kedvelik nagyon a bűnözők – számol be a vezess.hu internetes portál.

Különböztessük meg listánkat két szempont alapján, modellre és márkára lebontva.

Márka alapján abszolút első helyen a Volkswagen (33 bejelentett lopás) áll, a Ford (27 lopás), a BMW (16 lopás), a Škoda és a Toyota (13 lopás), az Opel (12 lopás), a Suzuki és a Renault (8 lopás), a Peugeot (6 lopás), az Audi, Seat és a Nissan (5 lopás), a Mercedes, a Citroën és a Smart (3 lopás) előtt.

Ha a modelleket nézzük, akkor átfedéseket láthatunk, bár az is tény, hogy a dobogó első fokára nem egy Volkswagen, hanem egy „új kedvenc”, a Ford Focus (15 bejelentett lopás) léphetett. Őt követik a Škoda Octavia (11 lopás), a Volkswagen Polo (9 lopás), az Opel Corsa és a Volkswagen Passat (7 lopás), a Volkswagen Golf (6 lopás), a BMW 3-as és a Toyota Auris (5 lopás), a Ford Mondeo (4 lopás), az Audi A3, a Ford Transit, a Toyota Corolla, a Suzuki Swift, a Peugeot 508 és a Volkswagen Touran (3 lopás).

A legtöbb, a NAKE-hoz bejelentett, lopás Budapesten történt (134), ám a dobogóra Székesfehérvár is felfért (Budaörssel megosztott második helyen), igaz ehhez mindössze 4 esetre volt szükség.

