Az előző futamon – a 2022. évi Forma-1-es világbajnoki sorozat 9. versenyén, a Kanadai Nagydíjon – Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végletekig szoros csatában győzött Carlos Sainz-ot megelőzve, míg legnagyobb riválisai közül, Charles Leclerc motorcseréjét követően az ötödik lett, addig Sergio Perez kiesett.

Közülük a papírforma szerint bárki odaérhet az élre és akkor még nem beszéltünk a hazai pályán versenyző Mercedes pilótapárosáról, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamiltonról, vagy George Russelről, akik az elmúlt futamon előkelő harmadik és negyedik helyen „pattogtak” be autójukkal. Sőt, a hétvégi Angol Nagydíjon új csomaggal szállnak harcba idei első győzelmükért.

Toto Wolff csapatfőnök a montreali hétvége tapasztalatai alapján kijelentette: megoldották a delfinezést, a jelenlegi pattogásukat az autó merevségének tudja be. Azt azonban ő sem tudta megmondani, hogy mekkorák lesznek az esélyeik Silverstone-ban, de a cél, mindenképpen az élmezőny.

Verstappen jelenleg kényelmes előnnyel vezeti a bajnoki pontversenyt, 46 egységgel áll jobban, mint csapattársa, Sergio Perez, Charles Leclerc hátránya pedig 49 pont a regnáló világbajnok mögött. A hétvége programja a pénteki szabadedzésekkel kezdődik, magyar idő szerint délután 14.00 és 17.00 órától, míg a szombati időmérőt és a vasárnapi versenyt is 16.00-kor rendezik.