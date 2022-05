Nagyon fontos, hogy vigyázzunk a rovarokra, méhekre a növények permetezésekor. Ez nem csupán lehetőség, hiszen jogszabályban meghatározott kötelességünk a hasznos beporzó élő szervezetek védelme permetezés során.

A veszélyes szereket virágzó kultúrában nem juttathatjuk ki, míg számos készítmény, amely nincs hatással a beporzókra, virágzásban is kijuttatható. Vannak olyan szerek is, amelyeket méhkímélő technológiával juttathatunk ki: a méhekre mérsékelten kockázatos szereket a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdjük kijuttatni (éjszaka), de 23 óráig ezt be kell fejeznünk. Így a méhek nem találkoznak a veszélyes szerrel, hiszen a reggeli kirepülés előtt lebomlanak a kívánt mértékben, másnap reggel a kirepülő méhek már nem érintkeznek vele a növényeken. Azt, hogy melyik készítményt milyen kategóriába sorolták, a növényvédelmi szerek csomagolásán tüntetik fel.

A méhek védelmére a házi kertekben is rengeteg lehetőségünk van: ne kaszáljuk le a virágzó, méhektől zümmögő növényeket, hanem várjuk meg a virágzás végét, ha tehetjük. Ha mindenképpen meg szeretnénk szabadulni a növényektől, lehetőleg az esti órákban tegyük azt, amikor már a méhek a kaptárak biztonságát élvezik.

Fontos kiemelni, hogy nem csak a kultúrnövényre kell figyelnünk (repce, napraforgó, gyümölcsfák), hanem a fák alatt színes tengerként megjelenő gyomnövényekre, mint például az árvacsalánra, pitypangra, hiszen ezeket is látogathatják a hasznos rovarjaink. Nem csupán a virágok, hanem a levéltetvek által termelt mézharmat miatt is látogathatják a növényeket.