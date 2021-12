Újabb egy héttel, december 12. vasárnapig meghosszabbítja a kormány az Oltási akciót. Így a jövő héten is minden nap várják a kórházi oltóhelyek azokat, akik a koronavírus elleni vakcina első, második vagy harmadik, megerősítő dózisát szeretnék megkapni. A kórházak országszerte továbbra is megemelt oltási kapacitással vannak nyitva.

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron, valamint a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézetben Dunaújvárosban előzetes regisztráció nélkül is kérhető a Koronavírus elleni védőoltás. Az oltópontokon reggel 7.00 től este 19.00 ig várják az oltakozni kívánókat.

Erről a koronavirus.gov.hu ad tájékoztatást, ahol a kórházi oltóhelyek pontos listája is megtalálható.

Első és második körös, valamint a megerősítő harmadik oltásra továbbra is mind az ötféle elérhető vakcina rendelkezésre áll: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Aki már korábban regisztrált, javasoljuk, hogy az eeszt.gov.hu oldalon keresztül foglaljon időpontot, így elkerülheti az esetleges várakozást. Az időpontfoglalás nélkül érkezőket érkezési sorrendben oltják be.

Nagyban meggyorsítja az oltást, ha az érkezők magukkal hozzák kinyomtatva, kitöltve és aláírva a regisztrációs lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot (utóbbi a harmadik oltás esetén is kell), amely szintén a koronavirus.gov.hu oldalon található, akárcsak a 12-17 évesek számára szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat, valamint minden, az oltással kapcsolatos információ.

Az első akcióhét november 22-i kezdete óta már több mint 1 millióan vették fel az első, második, vagy a megerősítő harmadik oltást. Ez utóbbi azért kulcsfontosságú, mert a gyártók és az orvosok szerint is a második dózis felvétele után 4-6 hónappal csökken a szervezet védekezőképessége, ami a megerősítő oltással ismét 80-90 százalékra emeli a védettséget.