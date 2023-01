“Fontos Önnek az otthon melegséget árasztó, meghitt nyugalma, a kilátás, a kert, a hangulatos terasz?

Szeretne olyan helyen lakni, amiről bátran elmondhatja, hogy egész évben nyaral? Sokunk igényeinek megfelelhet ez a házikó, hisz gyönyörű környezetben helyezkedik el, praktikusan kialakított belső terek jellemzik és 4 éve teljes felújításon ment keresztül.

Sukoró egyik csendes zsákutcájában kínálom megvételre ezt a nettó 88 m2 alapterületű, 3 szobás, 2 fürdőszobás, amerikai konyhás, könnyűszerkezetes családi házat.

A ház mögötti teraszról belépve a házba elénk tárul egy galériás nappali egy hangulatos, egyedi építésű kandallóval, valamint az egybenyitott, fényben úszó, étkezős konyha, ahonnan csodás panoráma tárul elénk a Velencei-tóra. Ezen a szinten található még egy dolgozószoba, egy külön wc kézmosóval, egy káddal és zuhanyzóval is felszerelt fürdőszoba, valamint az étkezőből is közvetlen megközelíthető terasz. A galéria szintjén két hálószobát alakítottak ki és egy zuhanyzót wc-vel.

2018-ban műszaki és esztétikai felújítás során:

- a ház szerkezete külső, belső szigetelést kapott, homlokzat színezve lett

- a tető teljes cseréje megtörtént, a palát lecserélték, zsindelytető került a házra

- korszerű, műanyag, redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelt ablakok lettek beépítve

- víz és villanyvezetékek teljes cseréje megtörtént

- az alsó szinten a kandalló mellett padlófűtést is kiépítettek

- kiegészítésként NOBO fűtőpaneleket szereltek fel

- új fürdőszobákat és mellékhelységet hoztak létre

- igényes, egyedi konyhabútor került beépítésre

- minőségi, új burkolatok kerültek minden helyiségbe

Az 1012 m2-es, összközműves, rendezett, parkosított telekre egy elektromos kapun keresztül léphetünk be. A térfigyelő kamerával felszerelt épület elején található még egy szuterén szint, amely jelenleg több funkciót is betölt, kamra, pince, szerszám tároló, de természetesen igény szerint itt létrehozhatja külön kis birodalmát, kialakíthat egy személyre szóló, saját kis kézműves műhelyt is. [...]”

