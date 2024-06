– Négyévente van tisztító közgyűlése a ligának, és most történt egy pici átalakítás, öt fős lett az elnökség. Ezzel is szerették volna hangsúlyozni a nemzetköziséget, hogy két külföldi is van ebben az elnökségben. Erich Falkensteiner, aki a Pustertaltól van, ő például üzletember, egy szállodalánc tulajdonosa, illetve én, mint a nemzetközi csapatok képviselője. Jómagam az elmúlt hat-hét évben a liga sportbizottságában tevékenykedtem, tehát ezek közül az úriemberek közül én vagyok az, aki a csapat sportrészével foglalkozom inkább. Azért gondoltam, hogy ebben mindenképpen tudnék, és szeretnék is tevékenykedni, segíteni.

– Mi lesz az elsődleges feladat?

– Igazából elég sok dolog van most a liga előtt. Például a médiával, közvetítési jogokkal kapcsolatos dolgok. Mivel a liga csapatai egyben tulajdonosai is ennek az egész ligának, ők választották ezt az elnökséget. Mindenben, amit az alapszabály az elnökség hatáskörébe utal, azzal kapcsolatban kell majd döntéseket hozni a többiekkel együtt. De a legfőbb mindenképpen a nemzetközi csapatok érdekeinek a képviselete, hiszen pont ezért választottak engem. Tehát a feladat elég sokrétű, sok operatív teendővel. Például a csapatok létszámának bővítése majd akkor lesz aktuális, ha van ilyen jellegű hivatalos megkeresés, de egyelőre még nincsen. Viszont az is csak egy teendő a sok közül. Én is kíváncsi vagyok, hogy milyen feladatok adódnak.

– Akkor nincs kitűzve semmi, hanem ami jön, azt kell megoldani?

– Abszolút, és akad munka, amivel már most kell foglalkozni. Az egyértelmű célja az új elnökségnek, hogy sokkal több lesz az összejövetel, hogy legyen folyamatos kommunikáció a klubok között, és mindenki tudja, éppen mi történik. Ebben volt egy kis restancia, az előző elnök ezt egy picit másképp gondolta. Itt sokkal fontosabb lesz az, hogy mindenki bevonásával, mindenki tudtával menjenek majd a dolgok. Talán ezért is egyöntetű szavazással került ez az elnökség most beiktatásra, mert fontos a nemzetköziség, valamint az, hogy kifelé is demonstráljuk azt, hogy ez egységes szervezet.