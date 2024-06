A szakvezető elmondta, hogy ezúttal fiatal kerettel számol a június 12-14-i összetartáson. A kétnapos táborban az erőnléti tesztelés és felkészítés mellett lesznek jeges edzések, valamint sportpszichológusi foglalkozások is. A szakmai stáb láthatja, hogy a fiatalabb játékosok hol tartanak, és mivel lehet hozzájárulni a fejlődésükhöz – tette hozzá.

A 16-os világelitbe egy hónapja visszajutott magyarok augusztus 29. és szeptember 2. között Pozsonyban a házigazda vb-hetedik szlovák, valamint a vb-10. osztrák és a vb-12. kazah csapattal találkoznak. A kvartett győztese vehet részt a 2026-os milánói téli olimpián.

Azóta az is kiderült, a magyar férfi jégkorong-válogatott a jövő évi A csoportos világbajnokságon a címvédő csehekkel, a mostani döntős Svájccal, a tavalyi ezüstérmes németekkel, az Egyesült Államokkal, Dániával, Norvégiával és Kazahsztánnal került azonos csoportba.

– Nagyjából mindegy volt, hogy melyik csoportba kerülünk, örülünk, hogy ott lehetünk az elitben és készülünk. Az elosztási elv azt garantálja, hogy nagyjából hasonlóan erős a két csoport, és ez most is így történt. Az egyedüli hátrány talán az, hogy a mi csoportunkban az egyik középcsapat a hazai Dánia. Az Egyesült Államokkal kevesen játszhattunk mostanában, emiatt ez a találkozó mindenképpen érdekes lesz, és az is különleges lehetőség, hogy a mostani két döntőssel is összecsaphatunk. Az a jó és a fontos, hogy élvonalba tartozó válogatottakkal játszhatunk az új szezonban elég sokszor, ami a fejlődésünket segítheti elő – mondta Majoross Gergely, a magyar csapat új szövetségi kapitánya.