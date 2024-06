A felcsútiaknál mellőzött Tóth Balázs 2023 augusztusában érkezett Fehérvárra, kölcsönben foglalkoztatta a Vidi a Puskás játékosát. A 26 éves hálóőr villámgyorsan a fehérváriak alapemberévé és a szurkolók vitathatatlanul elsőszámú kedvencévé vált, védései élményszémba mentek az idény során. Harminc összecsapás során 13 alkalommal őrizte meg a Vidi kapuját kapott góltól. A 2023-2024-es szezon végén az M4Sport, az nb1.hu és a Nemzeti Sport is a magyar élvonal álomcsapatába választotta. A válogatott szövetségi kapitányától is meghívót kapott, az Eb-keret tartalékkapusa.

– Nagyon érzelemdús volt a nap, mikor pont került az átigazolás végére. 14 évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért – fogalmazott a fehervarfc.hu-n Tóth Balázs. – Nagyon boldog vagyok, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg voltak elégedve a szezonban nyújtott teljesítményemmel. Hálával tartozom a Vidinek, hogy tavaly nyáron, amikor nem voltam játékban, lehetőséget adtak nekem a bizonyításra. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, olyan szeretetet kapok a klubtól és a szurkolóktól is, ami nagyon sokat jelent nekem. Természetesen örültem neki, hogy több álomcsapatba is beválasztottak a szezon végén, ezúton szeretném megköszönni a csapattársaimnak és a stábnak is, hogy mindig segítettek, nélkülük ugyanis nem lettem volna képes ilyen teljesítményre. Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kellett koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot, és abban bízom, hogy ezt a teljesítményt tudom majd hozni a jövőben is. Bár a Vidinél a szabadságomat töltöm, mivel a válogatott bő keretének tagja vagyok, most is folyamatosan edzésben tartom magam, nem álltam le az edzésekkel, jövő héttől pedig már a Viditől kapott program alapján készülök, a felkészülés június 17-i kezdetéig egyénileg.

A Fehérvár FC hazai környezetben, valamint a szlovéniai Kranjska Gorán készül a 2024-25-ös idényre.