„Szépen összejöttünk. Nyilván nem annyian, mint amikor bajnoki aranyérmeket nyertünk, de nagy öröm, hogy ezúttal is sokan kíváncsiak a csapatra” – jegyezte meg Cser-Palkovics András polgármester, amikor a délutáni órákban tekintetével végigpásztázta a városháza előtti teret, majd a mikrofonhoz lépett. A játékosok által aláírt labdát Vojvoda Dávid nyújtotta át a város első emberének, aki röviden értékelte a szezont, miként később ezt megtette Alejandro Zubillaga vezetőedző és Simon Balázs ügyvezető is. Aztán kötetlen beszélgetésekre, a játékosok aláírásainak megszerzésére és közös fotók készítésére is volt lehetőség.

– Szép és izgalmas szezon végén vagyunk. Egy nagyon szerethető, jó csapatunk volt az idényben, hajtós, küzdős gárda, nagyon jó egyéniségekkel. A fiúk mindent megtettek, ami most bronzéremhez volt elegendő. Az érmet soha nem kell megmagyarázni, ezúttal sem, köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját, küzdelmét. Sok örömet szereztetek a drukkereknek, akiknek szintén köszönöm a támogatását, valamint minden szponzornak és támogatónak, hogy ott voltak a csapat mellett – közölte a polgármester.

Simon Balázs, az Arconic-Alba Fehérvár ügyvezetője a csapat nevében kérte a drukkereket, a folytatásban is álljanak az együttes mellett.

– A fiúk komoly teljesítményt tettek le az asztalra, a szívünkben ez a produkció aranyat ér, azon dolgozunk a következő években is, hogy minimum ilyen eredményeket érjünk el, vagy még jobbat. Két éve ugyanitt találkoztunk akkor bronzérmesek voltunk, tavaly a második helyen zártunk. Nyilván arra készültünk, hogy ezúttal a legfényesebb érem kerül a nyakunkba, sajnos most nem jött össze.

A sportvezető következő bajnoki idény csapatáról nem árult el részleteket, de úgy fogalmazott, azon dolgoznak, hogy minél jobban együtt maradjon ez a gárda.

Alejandro Zubillaga vezetőedző is elégedetten beszélt az idényről.