Persze ehhez az ellenfélnek is lesz egy-két szava, hiszen nekik is úgy kellenek a pontok, mint egy falat kenyér. A bogláriaknak muszáj győzniük a remény életben tartásáért, míg az Alba egy pontszerzéssel már biztosan maradna a legjobbak között.

A két csapat idei első találkozóján tort ült a káosz. A fehérvári lányok negyven percen át szenvedtek, majd feltámadtak, úgy tűnt, hogy végül övék lehet a győzelemért járó két pont, de két perccel a vége előtt egyenlített a NEKA. Az utolsó hatvan másodperc kétperces büntetést, bravúrvédést és időntúli szabaddobást is hozott, a végén viszont pontosztozkodással zárult a találkozó. Ezt az eredményt most aláírnák az Alba lányai, de Horváth Roland lányai ha az utolsó két mérkőzésüket is megnyernék – az utolsó fordulóban a nem verhetetlen Vasas érkezik a Köfém Sportcsarnokba –, a kilencedik helyen zárna a csapat. Ha viszont most szerdán nem szereznek pontokat, pokoli izgalmak várnak mindenkire az utolsó fordulóban.

– A fiatal NEKA-nak sok jó és gyors játékosa van, így nem készülünk könnyű találkozóra. Az elejétől az utolsó másodpercig harcolnunk kell – mondta Tamara Szmbatian, az Alba irányítója.