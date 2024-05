Hosszú hagyományt zártak azok a középkorú férfiak – valamint gyermekeik, hozzátartozóik -, akik pénteken kora este ismét találkoztak a Mancz utcai betonos focipályán. A lakótelep és környéke főként a hetvenes-nyolcvanas években volt igazán hangos gyerekzsivajtól, több, később a Videotonban, illetve más klubban NB I-ig jutó labdarúgó nőtt fel itt és kergette a labdát nyaranta reggeltől estig, tanítási időszakban pedig a suli után azonnal. A két és fél évvel ezelőtt gólkirályságig jutó Tiber Krisztián is itt töltötte gyerekkorát, a régi idők emlékére másfél évtizede szervezte meg a múltidéző focit, ismét szerelést öltöttek a régi pályán és futballoztak, remek hangulatban. Hagyományt teremtettek, immár sorrendben tizenhatodik alkalommal találkoztak, azonban ezúttal nem a nyár végén, hanem az elején.

Az eseményt megtisztelte Cser-Palkovics András polgármester, akik a kezdőrúgást is elvégezte, valamint az önkormányzat képviseletében Östör Mária és Kovács Zsoltné. A pálya rövidesen bezárja kapuit, ugyanis egyre kevesebb gyerek használja napi rendszerességgel, ellenben a város ezen részén több az autó, ezért a területen parkolót alakítanak ki. A futballozások a közeli Rákóczi iskolában folytatódnak – amennyiben erre mutatkozik igény -, az itteni gyerekek eleve ott töltötték általános iskolás éveiket. A Manczon ezúttal kergették a labdát közösen a gyerekkori cimborák és csemetéik.

A focistákat a kétszeres válogatott Tiber László – az ötletgazda, Tiber Krisztián édesapja köszöntötte. „Elérkeztünk egy mérföldkőhöz, amit nem vártunk, de az utóbbi időben már érezhető volt, hogy bekövetkezik, ugyanis egyre kevesebb gyerek töltötte a szabadidejét ezen a pályán. Tizenhat év után a mai nappal a futballozások itt véget érnek, az okokat ismerjük, megértjük, természetesen elfogadjuk. A lényeg: ez a társaság bebizonyította, hogy nagyszerű, összetartó közösség, az itt született fél évszázados barátságok egy életre szólnak. Akadtak, akik az utóbbi években nyaralást mondtak le a nyári futballozás miatt, azt kívánom, a jó hangulat maradjon meg, bár ez a pálya megszűnik. A közeli iskolában a későbbiekben is találkozhatunk, remélem fogunk is. Legyünk vidámak, úgy álljunk hozzá ehhez az estéhez, hogy a foci csak ezen a pályán volt az utolsó, összejövünk ezentúl is.

A korábbi gólerős csatár később megemlékezett azokról, akik már nincsenek az élők sorában. Az eseményeket hosszú időn át megtisztelte az Omega énekese, a pandémia alatt elhunyt Kóbor János, valamint csendben adóztak a színész Bajor Imre, Bobory Béla, Balogh Mihály és Kerecsényi Lajos emlékének.

A város polgármestere, Cser-Palkovics András is üdvözölte a megjelenteket.

- Köszönet a Tiber családnak, akik felvállalták a szervezést, a tradíció nagyon fontos, őriznünk kell a hagyományainkat. Két napja, a Fejév vármegyei kupadöntőn, Mór és Sárbogárd meccsén négyezren voltak jelen a Sóstói Stadionban, elképesztő hangulatban, erre is csak a futball képes, megmutatja, mennyire fontos a hagyományok őrzése. Az ilyen rendezvények megállítják az időt, ráadásul a Mancz utcai foci nagyon szép hagyomány, amit érdemes továbbvinni.