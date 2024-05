Amennyiben a fehérváriak bajnoki címet óhajtanak ünnepelni, valamint ősztől a legmagasabb osztályban szeretnének szerepelni, úgy minimum nyolc, vagy több ponttal kell legyűrniük a nyugatiakat. Pár napja, a hűség városában nagyszerűen kezdtek, aztán leblokkoltak, majd közelítettek, a folytatásban végig üldözték a Sopront – így lehet összefoglalni a női B-csoportos döntő első felvonását. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a DKKA pontjainak 70 százalékát a nagyszerűen teljesítő Varga-Laufer páros szerezte, a SMAFC viszont jobb volt dobáshatékonyság és a lepattanókért folyó harc tekintetében. Végül hétpontos előnyt harcolt ki ellenfelünk, a határszéli alakulat 73-66-ra nyerte az első derbit.

A feladat nem könnyű, de nem is lehetetlen. A Sportdarázs jó szerkezetű, több, komoly tehetséget felvonultató csapat. Olyan játékosokkal, akik már az A csoportban is letették névjegyüket. Ráadásul az élvonal rájátszása már hetekkel ezelőtt befejeződött, így azóta a „kis Sopron” együtt készülhetett, ami az utóbbi mérkőzéseken, például az amatőrdöntő odavágóján is meglátszott. A hazai pálya mellett a tapasztalat, továbbá az egész éves munka, amit a lányok elvégeztek, viszont a fehérváriak mellett szól a visszavágó kapcsán.

– Egy ilyen menetelés, a szezon legvégén már az számít, ki akarja jobban a győzelmet. Mindenkinek mozgósítania kell az utolsó utáni tartalékokat is. Bármi is lesz a végeredmény, a legfontosabb, hogy a lányok még egyszer, utoljára mindent kiadjanak magukból. Hogy ez mire lesz elég, az pénteken fél nyolckor kiderül – közölte Szentpáli Gergő, a DKKA vezetőedzője.