Móri SE – Mány-Bicske II. 4–0 (1–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Móri SE: Janky – Végvári Á. (Galovszky), Loi (Király K.), Radács, Bezerédi (Hajdu) - Tetzl, Kocsis D., Tar B., Sötét - Lehota (Szabó K.), Szekeres M. Vezetőedző: Németh Bálint

Mány-Bicske II.: Cseresznyés Á. – Juhász Bálint, Bukovecz, Nemes (Boda), Vass - Nagy Á. (Nagy M.), Junior Joaz, Peinlich, Csata - Rimele, Punk (Nyúl). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Lehota (36., 78.), Végvári (53.), Bezerédi (58.)

Kiállítva: Radács (75.).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

A szokatlan, péntek délutáni időpont ellenére szépszámú nézőközönség előtt kezdődött a találkozó, meglehetősen nagy szélben. Az első félidőben a szél a vendégeket támogatta, ám a játék irányítása, már amennyire lehetett móri csapatnál volt. A 36. percben Lehota Viktor lépett ki egy indítással, megelőzve az egymásra váró kapust és védőt, eltolta a játékszert, majd az üres kapuba talált, 1-0. A mányiak hevesen kezezést reklamáltak, ám a játékvezetői hármas nem látott szabálytalanságot. A továbbiakban, Szekeres Marcell, Bezerédi ádám és Lehota Viktor előtt is adódott helyzet, ám tudta növelni az előnyét a Mór az első negyvenöt percben.

A szünet után a szél már hazaiakat támogatta, ennek is köszönhetően gyorsan eldöntötték a találkozót. Az 53. percben Loi Milán élesen belőtt szabadrúgásába tette bele a lábát Végvári Ádám, és a labda a hálóban kötött ki, 2-0. Az 58. percben egy elhibázott mányi labdakihozatalra csapott le Bezerédi Ádám, aki a kapust kicselezve lőtt a kapuba, 3-0. A 75. percben ártalmatlan szituációt követően Radács Milán a kiállítás sorsára jutott. A 78. percben Lehota Viktor egyéni akció után vette be a kaput, végképp eldöntve minden nyitott kérdést, 4-0. A játék minden elemében jobb volt a móri csapat, így magabiztos játékkal tartotta otthon a 3 pontot, ezzel tovább nyújtva a veretlenségi szériáját.

Tudósított: Móri SE

Sárosd – Lajoskomárom 1–2 (0–0)

Seregélyes, 120 néző

Vezette: Wittner József.

Sárosd: Bolla J. – Szekeres Sz. (Varga Zs.), Bánszki, Hushegyi, Vida (Vámosi) – Klémán M., Várnai (Paksi), Majláth, Meszlényi (Dvéri II. Zs.) - Pribék, Hanzli (Lakakisz). Vezetőedző: Rauf Dávid

Lajoskomárom: Deák Z. – Juhász M., Kovács K., Czéhmeiszter, Willerding Zs. (Deák S.) - Vadászi, Dudar E., Kövecses, Kővári B. - Dudar K. (Németh Á.), Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Klémán M. (61.), ill. Kövecses (66., 79.).

Kiállítva: Kővári B. (90.).

Jók: Bolla J., Szekeres Sz., ill. Kovács K., Kövecses, Szontagh

Első helyzet a vendégeket illette, Kövecses Imre szabadrúgását Kovács Krisztián fejelte kapura, de Bolla János védett.

Vida bedobása 16on belülre került, ahonnan Szekeres lőtte a kapu fölé.

Második félidőt is aktívabban indították a lajosiak, folyamatosan veszélyesek voltak a kapura, de labdáikat Bolla bravúrral hárította. Majd Szontagh Levente beadása kapu elé érkezett, amelybe Bolla J. szerencsésen belekotort, hogy kipattanjon, a következő távoli lövést pedig ismét nagy bravúrral védte.

A 61. percben Szekeres Szebasztián által kiharcolt egy 11-est, melyet Klémán Máté értékesített, 1-0. A 66. percben Kövecses egy 20 méteres szabadrúgást tökéletesen tekert a jobb felső sarokba, 1-1. A 79. percben egy szögletből a hosszú sarokba gurította a labdát Kövecses, 2-1. Majd nem sokkal később egy kiharcolt 11-est, de Kovács K. lövését Bolla védte.

Tudósított: Németh Réka

Tordas – Ercsi Kinizsi 2–1 (1–1)

Tordas, 100 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Tordas: Cseresnyés A. – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Jancsó), Balogh B. (Csizmarik) - Horváth B. (Somogyi T.), Kovács Á. (Dely), Szilágyi, Hernádi - Cservenka (Győri), Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Farkas K., Schnierer, Kun B. (Baranyai), Lak - Rebők (Rácz), Hujber, Hodula M. (Mónus), Petrás - Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Kovács A. (34.), Cservenka (61.), ill. Orza (6.).

Jók: Kovács A., Hernádi, Cservenka, ill. Schnierer, Orza.

Csór Truck-Trailer – Bodajk SE 3–0 (0–0)

Csór, 200 néző

Vezette: Domak Ádám.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány, Báles I. (Szabó D.), Orosz (Vass), Báles Zs. - Kásler Barnabás, Harangozó (Takács Z.), Kásler Bence, Dreska, Makai (Báles A.) - Pécsi. Vezetőedző: Pécsi László

Bodajk SE: Nagy M. – Potornai, Kurcz (Varga R.), Kajdi, Farkas Csongor - Kovács T., Csapcsár, Farkas K., Bőhm (Czéh) – Bognár M. (Lázár), Fenyvesi (Fejes). Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Makai (52.), Harangozó (56.), Pécsi (74.)

Jók: Dreska, Pécsi, ill. Farkas Csongor

Az 53. percben Kásler Barnabás adott be balról, középen az érkező Harangozó Márton a kapufára belsőzött, a kipattanót pedig Makai András lőtte a kapuba, 1-0. Az 57. percben Makai adott be a bal oldalról, középen Kásler Bence fejjel készítette le a labdát Harangozónak, aki estében a kapusra lőtte a labdát, amely aztán a hálóba csorgott róla, 2-0. A 75. percben Báles András húzta meg a jobb oldalt, beadására Pécsi László érkezett pontosan, és kapásból a kapu bal oldalába tüzelt, 3-0. A hazai csapat a második félidei jó szélsőjátékának köszönhetően tartotta otthon a három pontot a kiesési rangadón.

Tudósított: Csete Krisztián

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Tóvill-Kápolnásnyék 2–2 (1–1)

Mezőfalva, 70 néző

Vezette: Cseh Roland.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Villám, Török - Rakonczai (Gertner), Márki (Rózsahegyi), Németh L., Mekota - Kovács K. (Németh B.), Morár. Vezetőedző: Villám Balázs.

Tóvill-Kápolnásnyék: Tóth K. – Kharboutli Noor, Szajkó, Tóth M. (Varga J.), Lipóth, Rózsa (Kun G.), Varga D., Kiss Á., Pigler – Zsigmond L., Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Balázs (45.), Mekota (89.), ill. Varga D. (38.), Zsigmond L. (60.)

Jók: Balázs, Villám, Kovács K., ill Zsigmond L.

A 13. percben a nyékiek lőtték ugyan az első gólt, azonban les miatt nem adták meg a találatot. A 24. percben Sági József cselezgetett a kapu előtt és lövéssel fejezte be a szólóját, de Tóth Kornél szögletre tolta a labdát. A 38. percben egy eladott labdából Varga Dominik vezetéshez juttatta a Nyéket, majd 45. percben Márki Dénes szöglete után Balázs Sándor egalizált, 1-1. A 60. percben Zsigmond Levente vitte rá Rakonczai Zoltánra a labdát, aki összekoccintotta a bokáját a 16-oson belül. Büntető következett, amelyet a sértett értékesített, 1-2. Majd a 89. percben Mekota Bernát egyenlített, miután a Tóth K. kiejtette a kezéből a labdát, 2-2.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Martonvásár – MÁV Előre FC Főnix 0–4 (0–2)

Martonvásár, 60 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Martonvásár: Farkas Csaba – Pully Z. (Kádár), Molnár G., Horváth L. (Gábor D.), Jordáki - Gerebenics, Gábor Á., Tóth D. (Pully R.), Neuvert - Fügedi, Keresztesi (Tar L.). Vezetőedző: Nagy Tibor.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Andróczi (Gruber), Kónya, Csiba, Adorján (Réti) - Kertész (Balogh L.), Rubos Barnabás (Pápai), Jungwirth, Nyikos - Rubos Bence (Lehoczky), Zólyomi. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Adorján (22., 28., 55.), Nyikos (82.)

Jók:

A szép tavaszias idő ellenére meglepően kevesen voltak kíváncsiak a listavezető vendégjátékára Martonvásáron. Talán sejtették a helyiek, hogy ismét nem láthatnak majd hazai gólt. Pedig az első 15 percben még nem látszott a két csapat közötti „osztálykülönbség". A 20. perctől viszont már egyértelműen a vendégcsapat dominált, mely a 22. percben meg is szerezte a vezetést. Adorján Gergő tekert szépen 16 méterről a kapu jobb oldalába, 0-1. A 28.percben a martoni védelem asszisztálása mellett, már kettőre növelte saját illetve csapatának góljainak számát Adorján, 0-2. A második félidőben a Főnix FC és Adorján is ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta. Az 55.percben kihasználva a hazai védelem hibáját érte el a mesterhármast, 0-3. Mindkét edző cserékkel próbált frissíteni csapatán, de talán a hosszabb pad miatt, ez is a vendégeknek sikerült jobban, egy tetszetős rövidpasszos akció végén Nyikos Martin mattolta a hazaiak kapusát a 82. percben, 0-4. A vendégek egyre közelebb kerülnek a bajnoki címhez, míg a Martonvásár egyre nehezebb helyzetbe kerül a kieső zónában.

Tudósított: Kozma László, Gutyina Attila.

Enying – Sárbogárd 1–11 (0–7)

Enying, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Enying: Elek (Kiss K.) – Kollár, Mohai, Kizlinger, Labossa (Doma) – Paluska K., Schütz, Halász, Molnár L. (Csuthy) - Kéri, Szalai K. (Horváth Cs.). Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Sárbogárd: Brúzsa (Demeter) – Gráczer Bence, Reizinger, Horváth A. (Szabó M.), Mayer D. – Szalai Á., Horváth Á., Farkas G. (Luczek), Bencze (Tóth P.) - Vagyóczki, Joó (Bruzsa). Vezetőedző: Pajor László.

Gól: Kizlinger (70.), ill. Mayer D. (1., 19., 81., 82.), Reizinger (5., 18., 26., 45.), Bencze (9.), Szalai Á. (57.), Horváth Á. (72.)

Kiállítva: Kizlinger (75.), ill. Bruzsa (63.).

Jók: Schütz ill. Reizinger, Mayer D., Bencze

Már az első támadásból vezetést szerzett a vendégcsapat, az 1. percben egy távoli lövés jött ki Elek Botondról, a labda pontosan Mayer Dávid elé, aki a léc alá lőtt, 0-1. Az 5. percben egy a védelem felett átívelt labdát fejelt a hosszú sarokba Vagyóczki Patrik, 0-2. A 9. percben Reizinger Bence passza után Bencze János éles szögből volt eredményes, 0-3. A 18. percben Reizinger két védő között tudott kapura fordulni, és ismét betalált, 0-4. A 19. percben Reizinger szerzett labdát, és passzolt Mayerhoz, aki a rövid sarokba bombázott, 0-5. A 26. percben Szalai Ádám az alapvonalról visszalőtt labdájából Reizinger talált be, 0-6. A 45. percben újfent Reizinger forgatta meg a védőket, és gurított Elek hálójába, 0-7. A második félidőben már több helyzete volt a hazai csapatnak is, de éppen egy ilyen elhibázott ziccer után növelte előnyét a Bogárd. Elek jól blokkolt egy lövést, majd a labda Szalai Ádám elé került, aki a védők között gurított a hálóba, 0-8. A 63. percben Bruzsa Balázs a büntető területen belüli csodálatos védése volt kézzel, mivel a labda gólra tartott fent említett játékos mehetett zuhanyozni. A büntetőt Kizlinger Zalán értékesítette, 1-8. A 72. percben Reizinger lekészítése után Horváth Ádám tekert a hosszú sarokba, 1-9. A 75. percben Kizlinger kemény belépője után megkapta második sárga lapját. A 81. percben Horváth Á. játszott középre, melyből Mayer D. volt eredményes, 1-10, majd egy perccel később egyedül tört kapura s ismét durrantott egy kapufás gólt, 1-11. Simán hozta a kötelezőt a bajnokaspiráns a tartalékosan felállt hazaiak ellen.

Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy

Tudósított: Mohai Norbert

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám, Mayer Dávid (mindkettő Sárbogárd) 18-18 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 14 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE), Lak Imre (Ercsi Kinizsi) 13-13 gól