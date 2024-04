Miután kiderült, hogy az Alba Fehérvár KC két kapusa – Tóth Nikolett, és Kubina Molli – is távozik az idény végén a klub megtette a szükséges intézkedéseket pótlásukra. Előbb a 32 esztendős orosz Renata Kajumova került a csapathoz a Stiinta Bucuresti együtteséből, és annak érdekében, hogy mihamarabb be tudjon illeszkedni és játékba tudjon lendülni, már a szezon közben leigazolták, sőt már több mérkőzésen pályára is lépett.

Most pedig egy újabb hálóőr szerződtetését jelentette be az egyesület, a 27 éves spanyol Maddi Aalla Rotaetxe az ibériai első osztályú BM Bera Bera csapatától érkezik, és két évre írt alá az Albába. A 17-szeres válogatott Aalla 2022-ben mutatkozott be hazája legjobbjai között, amellyel ugyanabban az évben az Európa-bajnokságon is részt vett.