– Jól kezdtük az új idényt, de ami a legfontosabb, hogy napról napra egyre jobbak voltunk, ahogy annak lennie is kell – kezdte az alapszakasz értékelését Isaiah Philmore, az Arconic-Alba Fehérvár játékosa. Hozzátette, az egyéni teljesítményével elégedett, mindig lehet jobb az ember, és tudott volna ennél többet is, de leszögezte, hogy a kosárlabda egy csapatsportág, ahol az a lényeg, hogy mindenki teljesít a rá kiszabott feladatokat. Szerinte ezt sikerült megvalósítaniuk, ezért is zártak a második helyen.

A kosárlabdázó az alapszakaszban 14.2 pontot dobott meccsenként és 3.3 védő-, míg 1.8 támadólepattanót szedett össze. A VAL-mutatóban is kiemelkedőt hozott, hiszen 18.9-es értékkel zárt. Összesen 24 találkozón kapott lehetőséget, átlagosan pedig 27.9 percet töltött a pályán a mérkőzéseken.

Philmore arról is beszélt, hogy jó érzés volt legyőzni a Falcót az alapszakasz utolsó összecsapásán, de úgy érzi nem ez az oka annak, hogy motiválták. Elmondta, értékes és szép győzelmet arattak egy jó mérkőzésen, de dolgoztak azért, hogy ezt elérjék, a munkájuk gyümölcse pedig így beérett.

– Nem vonhatunk le ebből a sikerből olyan következtetést, hogy akkor most 3:0-ra megnyerjük az első, majd a második párharcot is a rájátszásban, aztán meg a döntőt is behúzzuk. Ez nem ilyen egyszerű, de azt mindenképp mutatja, hogy van esélyünk ezt elérni – mondta Philmore.

Az alapszakaszt a Sopron KC ellen kezdi majd meg az Arconic-Alba Fehérvár a kosárlabda NB I/A-ban. A soproni együttesről úgy vélekedett az amerikai-német játékos, hogy nagyon veszélyes ellenfél, jól játszanak és nagyon sok pontot dobnak.

– Rengeteg hármast dobnak, az egyik leghatékonyabbak ebben a mutatóban a ligában. Emellett védekezésben és lepattanózásban is erősek. A legfontosabb az lesz, hogy az edző meccstervét betartsuk és az utasításait végrehajtsuk. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor jó esélyünk lesz arra, hogy legyőzzük őket és továbbjussunk, de nem lesz egyszerű feladatunk – folytatta a négyes-ötös poszton bevethető kosárlabdázó.

A 34 esztendős játékos az idény hátralevő részében megelégedne azzal, ha az alapszakaszban nyújtott teljesítményét tudná hozni, nem érzi, hogy elvárás lenne, hogy extrát nyújtson. A legfontosabb számára, az egyéni célok helyett, hogy megnyerje a bajnokságot a csapattal és reméli, hogy ez össze is fog jönni.