MÁV Előre Foxconn – DEAC 3:0 (22, 21, 19)

Székesfehérvár, 223 néző

Vezette: Szabó Péter, Szarka János

MÁV Előre Foxconn: Szabó V., Ambrus 2, Janke 10, Koci 20, Tomanóczy B. 6, Pesti 9. Csere: Takács M (liberó), Boa. Vezetőedző: Omar Pelillo

Deac: Bagics 1, Marlon 3, Mikuláss-Koch 4, Willian 21, Kiss I. 2, Pavljuk 9. Csere: Bán (liberó), Bakóczy, Imre, Veres. Vezetőedző: Fodor Antal.

Az alapszakaszban a harmadik helyen záró Debreceni EAC csapatán keresztül vezethet a Loki útja a fináléba, a kék-fehérek a hibátlan negyeddöntős teljesítmény után hazai pályán mérkőztek először ellenfelükkel húsvét hétfőn.

Az első szettben kóstolgatták egymást a felek, a hajdúságiak végig próbáltak partiban maradni, és több alkalommal is magukhoz ragadták a vezetést. Nem volt könnyű dolguk a vendéglátóknak, mert a brazil négyes ütő, Cesar Coello Rabel Willian több ászt nyitott zsinórban, melyekkel igencsak meglepte Redjo Kociékat. Ezen aztán túllendültek a fehérváriak, és 20:20 után már nem engedték ki kezükből a rész győzelmet.

A második játszma hasonlóan szorosan alakult, igaz 12:12-t követően lehetett volna a fordulópont. Ekkor megugrott a Loki, de kis híján „eljátszották” három-négypontos fórjukat. Amikor azonban már lőtávolon belül kerültek az egyetemisták Christian Janke helyén volt a szíve, és hathatós segítségével hozták ezt az etapot is.

A harmadik felvonás tűnt a legkönnyebbnek hazai oldalról, dacára annak, hogy nyögvenyelősen indult. 8:7-ig fej-fej mellett haladtak, majd fokozatosan riválisuk fölé kerekedtek. 21:15-nél pedig már látszott, hogy a vendégek erejéből nem telik többre, és magabiztosan nyerte a szettet és a meccset a MÁV Előre Foxconn.

Mestermérleg:

– Az eredmény egy kissé csalóka. A legutóbbi mérkőzésünk után volt egy hosszabb időszakunk edzeni a csapattal, a megfelelő ritmus azonban most egy kicsit hiányzott. Az ellenfelünk az erős nyitásai révén többször is nyomás alá tudott helyezni. Szerencsére a fiúk megőrizték a hidegvérüket, és koncentrált, jó játékkal tudták lezárni a szetteket. – vélekedett a látottakról Omar Pelillo a házigazdák vezetőedzője.

– A Fehérvár egy kicsivel kevesebbet hibázott, kiegyensúlyozottan volt a játéka. Nekünk becsúsztak olyankor is hibák, amikor nem kellett volna, és ez pontosan eldöntötte a játszmákat. Küzdöttünk, hogyha egy kicsivel kevesebbet hibázunk, akkor tudunk játszmát nyerni. – mondta érthetően csalódottan Fodor Antal a DEAC vezetőedzője.