A hazaiak szlovén szakvezetője, Gasper Potocnik, a hétvégi, fehérvári vereség után bízott a hétközi, hazai sikerben, amire nem volt esélyük.

- Ha a teljes mérkőzést nézzük, jobb volt az Alba, gratuláltam is nekik a lefújás után. A mérkőzés nagy részében jól teljesítettünk, voltak szép momentumaink védekezésben és támadásban is. Azt hiszem, az előző mérkőzéshez képest fejlődtünk, ami egyértelmű célunk volt. Néhány helyzetben mindkét térfélen rossz döntéseket hoztunk, ezzel előnyhöz juttattuk a Fehérvárt, amelyből nehéz volt visszajönni. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, hiszen nagyon jó csapat ellen léptünk pályára, akik egyénileg is jó minőséget képviselnek, valamint jól teljesítenek csapatként is, ezért nehéz ellenük játszani. Az állás 2-0 oda, de mi sportemberek vagyunk, nem adhatjuk fel, ezért a lehető legjobban fel fogunk készülni, és a legjobb formánkat fogjuk hozni a harmadik összecsapáson. Ahogy az utóbbi két székesfehérvári meccsen, most is megpróbáljuk nehéz helyzetbe hozni az Albát, és küzdeni fogunk a végsőkig, hogy megszerezzük a győzelmet, és visszahozzuk a párharcot Sopronba. Ez a célunk.

Alejandro Zubillaga először ezúttal is megköszönte a fehérvári szurkolók támogatását, akik komoly létszámmal elkísérték a gárdát a hűség városába.

- Most is sokat jelentett a drukkerek bíztatása. A csapat jól teljesített, főként védekezésben. Szerencsés vagyok, mert olyan jó játékosaim vannak, mint Vojvoda Dávid és Siyani Chambers. Több nevet nem mondanék, de sok jó játékosunk van, akik mindannyian pontosan tudják a szerepüket, ismét sok pontot dobtak. Számomra azonban az a fontos, hogy ellenfelünk 78 pontot szerzett. Ha Vojvoda nem nyolc, hanem csak négy hárompontost vállal, valaki megszerez egy lepattanót, az is sokat jelent. Az elképzelésem az volt, hogy védekezésben javuljunk, ez meg is valósult. Azonban még nincs vége, meg kell nyernünk még egy mérkőzést. Vagyok annyira tapasztalt, hogy tudjam, még nincs lefutva a párharc. Készen kell állnunk, ki kell pihennünk magunkat, a hétvégén pedig egy nagyon fontos találkozót kell játszanunk, ahol megszerezhetjük a harmadik diadalt.

Dayon Griffin, az SKC amerikai légiósa kiválóan teljesített, 28/15 ponttal csapata legjobbja volt. Azonban ez nem volt elég a sikerhez.

- Kemény meccs volt, emelem kalapom az Alba előtt, nagyon jó csapatuk van, úgy gondolom, remekül játszottak ezúttal is. Mi jól kezdtük a meccset, de kulcspillanatokban hibáztunk, így ellenfelünk ritmusba került, nekünk pedig nehéz volt csökkenteni a különbséget, a vendégek megérdemelték a győzelmet.

Vojvoda Dávid volt a mezőny legjobbja, végig remekelt, nyolc triplával jelentkezett, összesen 33/24 pontot tett a közösbe.

-Fontos mérkőzést nyertünk meg, jár a gratuláció az egész csapatnak. Úgy jöttünk Sopronba, hogy szeretnénk jó mérkőzést játszani, valamint győzelemmel távozni. Örülök, hogy ez sikerült. Tudtuk, hogy ez nagyon fontos derbi a Sopronnak hazai pályán, ezért úgy is álltak hozzá a mérkőzéshez, hogy meg akarják mutatni, jobbak annál, mint amit a negyeddöntő első, fehérvári meccsén nyújtottak. Az elején rögtön kialakítottak egy tízpontos előnyt, de mi gyorsan reagáltunk, hamar visszajöttünk a mérkőzésbe, onnantól mi irányítottunk. Abszolút megérdemelt ez a győzelem, de a párharcnak még nincs vége, hiszen három győzelemig tart a sorozat. Otthon megpróbáljuk lezárni a párharcot.