A meccs pikantériáját jelentette, hogy a két éve a fehérváriakat bronzéremig vezető, majd tavaly februárban menesztett német szakvezető, Matthias Zollner a közelmúltban vette át a ZTE irányítását egy cseh trénertől. Érkeztével megtáltosodtak a nyugatiak, utolsó négy meccsükből hármat megnyertek, tehát kimondottan jó passzban várták a derbit. Bár a tabellán második fehérváriak számítottak esélyesebbnek, számukra nem volt tétje a találkozónak, az alapszakasz második helyét már hetekkel ezelőtt elérték, a zalaiak viszont a harmadik helyre hajtanak – a Szolnokot szeretnék megelőzni -, érthetően minél jobb pozícióból óhajtják kezdeni a rájátszást. Végig hullámzott a találkozó, az első negyedet követően egy ponttal állt jobban a házigazda, a félidőre kétpontos Fejér vármegyei előnnyel vonultak az együttesek. A végjátékot a vendéglátók bírták jobban, megérdemelten nyertek 89-83-ra.

Matthias Zollner, a Zalakerámia ZTE KK mestere volt érthetően boldogabb a záró dudaszót követően.

– Pontosan tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Amire büszke vagyok, hogy az első három negyedben, ha nem is mindig a pontokban, de más mutatókban az ellenfél járt kicsivel előrébb, az utolsó negyedben viszont az Alba kifulladt, ugyanis komoly nyomást tettünk rájuk, mi kerekedtünk felül. A sikerben szerepet játszott, hogy voltak extra pontjaink is. Céljai mindig mindenkinek vannak, ezt most elértük, de nekem mindig más-más céljaim vannak és mindig magasabbak. Minden nap fejlődni akarunk, azt szeretném, hogy legyünk egyre magabiztosak. Ha ezeket elérjük, még többre leszünk hivatottak.

Alejandro Zubillaga, a látogatók szakvezetője sportszerűen gratulált a vendéglátók sikeréhez.

– Szeretném megköszönni szurkolóink támogatását, sokan eljöttek Zalába is. Gratuláltam a ZTE-nek és Matthias Zollnernek is, hiszen negyedik mérkőzésüket megnyerték sorozatban. A találkozó az utolsó negyedben dőlt el, amikor hazaiak hat támadó lepattanót szereztek és az egy-egy elleni védekezésünk sem volt jó, a gyorsaságunk is alábbhagyott ekkor. Összefoglalva, a lepattanók és az védekezés volt a döntő a mérkőzésen, plusz nem volt meg a bátorságunk sem a dobásokhoz a végén. Menni kell tovább, előre nézünk, készülünk a rájátszásra.

Tony Hicks, a hazaiak amerikai légiósa kulcsembernek bizonyult, húsz pontot gyűjtött a mérkőzésen.

– Az első félidőben is pontosan tudtuk, mit akarunk játszani, de az ellenfél is pontosan erre készült. A második húsz percben viszont sikerült megfordítani a játék menetét, a mi akaratunk érvényesült teljes egészében.

Az Arconic-Alba tengerentúli irányítója, Siyani Chambers ezúttal 13/3 ponttal jelentkezett.

– Szeretném megköszönni szurkolóinknak, hogy ilyen messze is elkísértek bennünket és végig buzdítottak, amit nagyra értékelünk. Túl sok volt az eladott labdánk és több lepattanót szerzett a házigazda. Jó ritmusba került a ZTE, ami győzelmet eredményezett, nekünk pedig vissza kell térnünk a korábbi kerékvágásba a játék tekintetében.