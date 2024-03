Magyarország – Koszovó 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, V.: Ovidiu Hategan, Grigoriu Mircea Mihail, Ghinguleac Radu.

Magyarország: Dibusz – Lang, Dárdai, Szalai A. – Bolla (Nego 68.), Nagy Á. (Schäfer a szünetben), Styles (Vancsa 84.), Nagy Zs. (Mocsi 87.) – Gazdag (Kleinheisler a szünetben), Szoboszlai – Ádám (Varga a szünetben). Vezetőedző: Marco Rossi.

Koszovó: Muric – Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Rrudhani (Hadergjonaj 72.) – Idrizi, Berisha – Zhegrova (Bytyqi 67.), Muslija (Celina 67.), Rashica – Muriqi (Rashani 67.). Vezetőedző: Franco Foda.

Gól: Szoboszlai (58.), Nagy Zs. (85.)

Sárga lap: Rrahmani (75.), Aliti (80.), Vojvoda (92.)

Marco Rossi együttese nagy erőkkel készül már a nyári Európa-bajnokságra, ennek szellemében pedig két felkészülési mérkőzést is lekötött a márciusi válogatott szünetre. Pénteken Szoboszlaiék Törökországot fogadták, az a találkozó kevés helyzetet és kiegyenlített játékot hozott, a magyarok 1-0-ra nyertek, a gólt a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szerezte tizenegyesből. Ezzel a sikerrel már 13 összecsapás óta veretlen a magyar válogatott.

Kedden Koszovó ellen egyértelműen a mieink számítottak esélyesnek, bár a vendégek fogadkoztak a mérkőzés előtt, hogy meglepik majd a magyarokat. Marco Rossi jó néhány helyen változtatott a kezdőcsapaton, bekerült a Puskás Akadémia játékosa, Nagy Zsolt, valamint Dibusz, Ádám, Styles, Bolla, Gazdag és Dárdai is. A támadósorban egyedül Szoboszlai volt ott ismét, Sallai kisebb sérülés miatt maradt ki.

Támadólag lépett fel a piros-fehér-zöld alakulat, de a beadások, szabadrúgások nem voltak pontosan. Az első komolyabb helyzet a koszovóiak előtt adódott, Zhegrova tekerte rá 16 méterről, a labda éppen csak elkerülte a felső sarkot. Rashica is veszélyeztetett pár perccel később, bár mint kiderült lesről, oldalról leadott lövése alig kerülte el a kapufát. Mezőnyjáték folyt a pályán, a labda többet volt a vendégeknél, a magyarok támadójátéka a labda kihozataltól fogva akadozott. Már jóval a félidő felén túl Nagy Zsolt lódult meg, bejutott tizenhatoson belülre is, de lövésig, vagy helyzetig sajnos nem tudott eljutni. A szünet előtt kicsit feljebb jött a magyar válogatott, de igazán nagy helyzetbe nem sikerült kerülni.

Marco Rossi sem lehetett elégedett a látottakkal, három helyen is frissített csapatán a szünetben. Szinte rögtön helyzetbe is kerültek a hazaiak, Bolla lőhetett kapásból 16 méterről, Muric fölé tudta tornázni. Az 58. percben megszerezte a vezetést a magyar válogatott, labdaszerzést követően Schäfer tört be a tizenhatoson belülre, alapvonalról visszatett labdáját Szoboszlai vágta be, a játékszer egy védőn megpattanva a bal alsóban kötött ki, 1-0. Beindultak a mieink, Styles és Nagy kényszerítőzött, előbbi lőtt 18 méterről fölé. Kicsivel később ismét Nagy volt a magyar akció mozgatórúgója, ezúttal Varga volt a „játszótárs”, a felcsúti lőtte rá, Muric védett nagyot. Az első félidőhöz képest sokkal stabilabban játszott Magyarország, Koszovó nem nagyon tudott eljutni Dibuszig. Néhány eseménytelen perc után a 78. minutumban Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást kissé oldalról, körülbelül 18 méterről, Muric magabiztosan lenyelte a labdát. A 85. percben eldőlt minden kérdés, egy lendületes magyar akciót követően Lang keresztpassza megtalált a hosszún egyedül érkező Nagy Zsoltot, a Puskás Akadémia játékosa hét méterről higgadtan a kapuba lőtt, 2-0. A folytatásban még Szoboszlai szabadrúgása ment felé, a magyar labdarúgó-válogatott második félidei jó játékénak köszönhetően 2-0-ra nyert Koszovó ellen, Marco Rossi együttese immáron 14 mérkőzés óta veretlen.