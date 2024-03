Rendkívül szoros az NB I. második fele, a 7. és 13. helyezettet mindössze négy pont választja el egymástól. Ebben a halmazban áll a DKKA is, amely gárda az utolsó, mindössze három pontot gyűjtő Kozármislenyt fogadta. Ezek a találkozók a legnehezebbek, hiszen a „kötelező győzelem” kategóriába tartozik, ám ezen akadályok megugrása sok kihívást jelenthet.

A mérkőzés két újvárosi találattal kezdődött, Szalai és Trawczynska volt eredményes. Sokáig 2-3 góllal vezetett a DKKA, de aztán a félidő közepére felzárkózott a Kozármisleny, a 15. percben Bánfai egyenlített, 7-7. A vezetést nem tudták átvenni a vendégek, de nem akartak leszakadni, a szünet előtt Borgyos lőtt gólt, 14-12-vel fordultak a felek.

A második játékrész elején is még tartotta magát a Kozármisleny, majd a 38. percre már négygólos dunaújvárosi előny alakult ki, 18-14. Innen pedig beindult Kohász hengere, Borgyos, Nick és Szalai volt ezekben a percekben a hazaiak húzóerői, az időközben kapuba kerülő Wéninger is elkapta a fonalat, egy tíz perces szakaszban mindössze egyszer voltak eredményesek a vendégek. Az 54. percre Nick góljával meglett már a közte tíz (28-18), innen pedig végképp az volt a kérdés, mennyi lesz a vége. Az utolsó szó Szabó Lucáé volt, de ez is csak a kozmetikázásra volt elég, kiváló második félidő játékának köszönhetően magabiztosan nyert a Dunaújváros.

– Rendkívül fontos volt a találkozó, hogy kizökkentsük magunkat a sikertelenségi periódusunkból. Az első játékrészben kissé idegesek voltunk, kapkodósra sikerült a játékunk. A fordulás után feljavultunk, főleg védekezésben, ehhez igen eredményes kapusteljesítmény is párosult, a végére felőröltük ellenfelünket. A jelentős különbségű győzelem magabiztosságot adhat a folytatásra – mondta a találkozót követően a Nemzeti Sportnak Paicz Róbert.



Dunaújvárosi Kohász KA – Kozármisleny KA 32-19 (14-12)

Dunaújváros, 250 néző. Vezette: Asztalos, Szalay

DUNAÚJVÁROS: Oguntoye – Agócs 3, Trawczynska 1, BORGYOS 5, Nick 3, SZALAI B. 5, Török F. 1. Csere: WÉNINGER (kapus), PARÓCZY 3, Moreno 2, Gajdos 1, HORVÁTH A. 4, Bouti 2, Csáki 1 (1), Sallai N. 1 (1), Lakatos P. Edző: Paicz Róbert.

KOZÁRMISLENY: Pusztai P. – Grénus 1, BRETTNER 3, Legyel L., Hadnagy 2, Bánfai V. 2, Szatmári 1. Csere: Szabó Luca (kapus) 1, Halász, GROSICS 4 (3), Tobak 1, Zsemberi 2, Köpösdi 1, Kecskés 1, Imrei R. Edző: Gyulai László.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.