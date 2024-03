48 mérkőzés, 31 győzelem (kettő a hosszabbításban), 16 vereség (ebből négy a ráadásban), 161 szerzett gól. Impozáns számokkal zárta az ICEHL alapszakaszát a Hydro Fehérvár AV19. Kiss Dávid együttese szinte az elejétől kezdve az élmezőnyben állt és ott is ragadt, már öt fordulóval a vége előtt biztos volt a rájátszásba jutás. Az utolsó körben sikerült megtartani a második helyet is a Red Bull Salzburg előtt, így a CHL-es indulás is biztossá vált a következő idényben. Jött a rájátszás, ahol a Volán a Pustertal Wölfét választotta, az olasz gárdával kiélezett csata zajlott a jégen, a döntés a hetedik találkozóra maradt, a Raktár utcában sajnos a vendégek győztek, a Fehérvár kiesett.

Szélig Viktor, a klub általános menedzsere összességében pozitívnak látja az idényt.

– Összességében óriási élmény volt ez a szezon, nagyon sok jó dologgal, bár nem feltétlenül tökéletes befejezéssel, de mindig a nagy képet kell nézni, ami viszont pozitív. Sikerült a klub történetének legtöbb győzelmét hozó alapszakaszát teljesíteni, indulhatunk a Bajnokok Ligájában, valamint a Magyar Kupát is sikerült megnyerni – mondta Szélig lapunknak.

A hétvégi szurkolói ankéton jó néhány bejelentésre sor került. Ez idáig Csollák Márkó, Bartali István, Németh Kristóf, Hári János, Kiss Roland, Terbócs István, Horváth Dominik, Ambrus Csongor, Vértes Nátán, Magosi Bálint, valamint Ambrus Gergő rendelkezett szerződéssel, az idei keretből Stispicz Bence, Markus Phillips, Josh Atkinson, Tim Campbell, Anze Kuralt és Mihály Ákos írt alá hosszabbítást. Biztosan távozik Daniel Leavens, Pascal Laberge, Olivier Roy, Nilsson Henrik, Carter Robertson, valamint Vokla Roland.

– Meglátjuk, milyen játékosok lesznek elérhetők majd, kiket érdeklünk egyáltalán mi. Kicsit át kell strukturálni a keretet, Nilsson Henrik családi okok miatt hazatér, ő egy jobb kezes hátvéd, hátsó alakzatot át kell formálni, Tim Campbellen kívül nincs jobb kezesünk egyelőre. Már a szezon elején tudtuk, hogy csatárposzton vannak olyan pozíciók centerposzton, ahol nem vagyunk elég mélyek, próbálunk majd egy kis egyensúlyt teremteni a keretben. Nem a kor a lényeg, hanem hogy belepasszoljon a rendszerbe, amit mi elképzeltünk. Szerencsére már ott tartunk, hogy általában mindenki nagyon szívesen maradna nálunk, a mi szakmai döntésünkön múlott a távozók többsége. Roy nagyon jól védett mindkét szezonban, szinte sérülés nélkül teljesítette ezt a két időszakot, nagyon jó formában tud tovább állni. Itt marad Horváth Dominik, aki jelenleg a második számú kapusunk, szeretnénk neki még több szerepet adni, illetve kicsit más irányba menni ezen a fronton is, a kapusedzővel egyeztetve érkezik majd erősítés. A többiek is remek játékosok, de az átstrukturálás miatt ezek a döntések születtek, meg szeretnénk nézni milyen opcióink vannak a piacon.

Jelenleg is nagyon erős a Volán magyar magja, tele válogatott játékossal. Ehhez még csatlakozott Falus Ádám, aki már ebben a szezonban a FEHA19 játékosaként bemutatkozott az osztrák központú ligában. Természetesen a vezetés szeretne minél több magyar játékost alkalmazni, így nem kizárt, lesz még magyar érkező is.

– Ha van olyan magyar játékos, aki szívesen jönne ide, motivált és segíteni tud ezen a szinten nekünk, akkor mindenképpen érdekes lehet számunkra. Az ideális nyilván az lenne, ha csak hazai játékosokból tudnánk ütőképes csapatot összerakni, de sajnos ez nem lehetséges. A következő szezon erőltetett menet lesz, kevés felkészülési időszakkal, a start előtt már tétmérkőzéseket játszunk, nem szeretnénk beragadni a rajtnál. Teljes kerettel szeretnénk kezdeni majd. Előbb-utóbb megfelelő mennyiségű és minőségű magyar játékosokkal természetesen eljöhet az a pont, amikor nem kell az összes légiós helyet felhasználnunk.