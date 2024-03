A DVTK elleni, 4-0-s vereséget igyekezett gyorsan elfelejteni a tabella harmadik helyén álló Vidi. A kiállítás és az öngól után a 18. perctől nem futballozhatott egyenrangú partnerként a Fehérvár, a Miskolcon vétett hibákból azonban tanulhatott.

Az Újpest FC vendégeként az áhított negyvenedik pont begyűjtését tűzte ki célul Bartosz Grzelak alakulata, kissé átalakult csapattal. Csongvai Áron eltiltása miatt hiányzott, a sérült Kalmár, Fiola, Hangya trió mellett pedig a betegséggel bajlódó Tóth Tamás Vid sem lehetett keretben.

A csütörtök este hosszabbításos kupameccsen elbukó Újpest együttesében több helyen változtatott az eltiltása miatt a háttérben megbúvó Mészöly Géza, de így sem ugrott ellenfelének az utóbbi időben gyengélkedő lila-fehér egylet. A fehérváriak lábán táncolt a labda, az Újpest betömörült és a hibára várt. Azonban éppen a hazaiak bakiztak a 11. percben, Christensen szerzett labdát a felezővonal közelében, Katonához passzolt, aki Gradisart indította, a szlovén támadó kilépett, s 14 méterről próbálta elhelyezni a labdát a kirohanó Banai alatt, nem sikerült, lábbal védett a kapus. A 14. minutumban már az újpesti hálóőr is verve volt. Megin Christensen vállalt főszerepet az előkészítésben, Gradisarhoz gurított, a 21 éves csatár egy igazítás jobbal, nagy erővel trafálta telibe a keresztlécet. Fölényben futballozott a Vidi, az első negyedóra végén Christensen szabadrúgása nyomán fejelt Szerafimov Banai kezébe a hosszú oldalon. A huszadik perchez közeledve két pontrúgásból fejelhettek a lilák a tizenhatoson belül, az elsőnél Spandler mentett, a másik jócskán elkerülte a labda a fehérvári kaput. E két esettől eltekintve az Újpest képtelen volt kibontakozni, a Vidi játékosai uralták a játékot, akadt olyan három perc, mikor labdához sem engedték a hazaiakat. A 28. percben ajtó-ablak helyzetbe került Gradisar Christensen remek kiugratása nyomán, azonban nagyon be akarta csapni a kapust, flikk-flakkja közben Banai leszedte a labdát a lábáról, Stefanelli ismétlését pedig blokkolták. A 32. percben volt először dolga Tóth Balázsnak, egy kapu előtti kavarodásban Ambrose előtt vetődött rá a labdára. Nem sokkal később egy pontrúgás után maradt a fehérvári tizenhatos előtt az Újpest, Ambrose elől sodorta el a labdát az utolsó pillanatban Spandler. A félidő hajrájára feltámadt az Újpest, Mörchel 18 méteres lövését védte bravúrral Tóth Balázs a bal alsó előtt, majd a szögletből beküldött labda elsuhant keresztbe védső és támadó előtt egyaránt. A 44. percben Ambrose vette el a labdát a bizonytalan Szerafimovtól, Tóthnak kellett megint hatalmasat védenie.

A második félidő úgy indult, ahogy az első, a Vidi rohamozott. Gergényi felpassza után Stefanelli gurított vissza az érkező Katona elé, aki megtolta a labdát, majd jobbal lőtt, Banai védett nagyot. Schön három emberen túljutva 18 méterre a kaputól harcolt ki szabadrúgást, Katona a sorfalba durrantott. A 62. percben Gradisar szakadt el Keitától egy ütés kíséretében, majd közleről a bal alsóba lőtt, de gól helyett újpesti szabadrúgást ítélt a játékvezető. Bő negyedóra volt hátra, mikor Christensen 23 méteres szaabdrúgását Banai csak kiütni tudta, a berobbanó Stefanelli pedig a bal kapufát találta el. Ami kimaradt a Vidi oldalán, összejött a hazain. A 76. percben Tamás Krisztián húzott eel a bal oldalon, jól centerezett, a csereként beállt Tajti Mátyás robbant be és a kapu közepébe lőtt, 1-0. Kettő perccel később lemásolták a lilák az akciót: Csoboth robogott fel a balon, lapos beadására Ambrose érkezett, s a bal alsóba helyezett, 2-0. Ezután cserélt Grzelak-mester, hármat is, de nem tudott újítani a Vidi. A 84. percben ráadásul büntetőt is lőhettek a hazaiak, Pauljevicet sodorta el Karamoko. A tizenegyest Tajti lőtte, Tóth Balázs bravúros vetődéssel védte, majd az ismétlést is kiütötte. A legvégén Berki fejelt a kapu fölé.

A Vidi nyerhető mérkőzést bukott el Újpesten.

JEGYZŐKÖNYV

Újpest FC–Fehérvár FC 2-0 (0-0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3201 néző. V.: Bogár Gergő

Újpest FC: Banai – Doka (Pauljevic, 67.), Antzoulas, Keita, Kobouri, Tamás (Simon K., 80.) – Mack, Radosevic (Csoboth, 67.), Ljujic (Tajti, 68.) – Mörschel, Ambrose (Ganea, 83.). Másodedző: Víg Péter.

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese (Pető, 79.), Szerafimov, Spandler, Gergényi, Schön –Sigér – Christensen, Katona M. (Karamoko, 79.) – Stefanelli (Berki, 88.), Gradisar. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Tajti M. (76.), Ambrose (78.)

Sárga lap: Kobouri (65.), ill. Schön (81.), Gergényi (89.), Pető (92.)