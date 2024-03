Fehérvár FC - Asta HFC-Üllő 0-1 (0-1)

Sóstói Stadion edzőpálya, 80 néző. Vezette: Alafi Beatrix (Végh Márton, Trapp Enikő)

Fehérvár FC: Terestyényi - Tóth A. (Szabó E., 62.), Romanoczki, Jánosi, Simon F. (Bors, 83.) - Kozma (Szombati, 83.) - Ramor, Szabó B., Földvári, Kántor (Jánoska, 62.) - Németh V. Vezetőedző: Andorka Péter

Astra: Schvirján - Pap N., Véninger, Kövi, Csolti - Vidács, Balogh O., Kós - Gelb, Antalicz, Szakonyi. Vezetőedző: Dombó János

Gól: Szakonyi (3.)

Sárga lap: Tóth A. (60.)

A bennmaradást tűzte ki célul a tavaszra a tabella 11., azaz utolsó előtti helyén tanyázó Fehérvár FC női labdarúgócsapata. A télen két helyen változott a Vidi, Farkas Gerda befejezte a futballt, Székely Zsuzsanna pedig a Puskáshoz igazolt, ugyanakkor Felcsútról érkezett Jánoska és Németh Virág. Azonban komoly nehézséget jelentett a fehérváriak számára, hogy Szehofner Vivien nem épült fel sérüléséből, ráadásul keresztszalag-szakadást szenvedett a középpálya stabil tagja, Bognár Petra is. Mindkét sérült játékos a lelátón ült, mikor a társak harcba szálltak az Astrával.

Az utóbbi napok enyhe időjárása nem tartott ki a tavaszi rajtig, hűvös eső áztatta a Sóstó edzőpályáját. Hamar jött a hidegzuhany is a fehérvári lányok nyakába. Az első vendégszöglet nyomán Szakonyi Emese szabadon fejelhetett a hosszú oldalon közelről a harmadik percben. Terestyényi visszavetődve beleért a labdába, de az a gólvonal mögé huppant, 0-1. A gól nem befolyásolta a két együttes párharcát, kiegyenlített volt a küzdelem, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A 10. percben Szakonyi 22 méterről küldött egy szabadrúgást a kapu tetejére, majd egy balról érkező lecsúszott szabadrúgás nyomán kellett a gólvonalról kiöklöznie a labdát Terestyényinek. A 20. perctől tolta feljebb védekezését a Vidi, a középpálya tengelyében ténykedő Földvári Fanni és Szabó Bernadett erőteljesebben mozgatták a csapatot, Szabó Berni például remek megoldásokkal harcolt ki szögletet, a sarokrúgás után Romanoczki Kármen 20 méterről lőtt a kapu fölé. A 29. percben nagyon közel járt az egyenlítéshez a Vidi: Szabó B. - Földvári - Ramor volt a labda útja, a szélső küldte be jobbról, Pap Nóra sípcsontjáról pattant a labda a jobb kapufára...

Már az első félidőben is kirajzolódott, hogy hiányzik a kapu előtti határozottság a Vidi játékából, nem volt góllövő ember. Ennek tükrében helytálló is lehetett egy szurkoló meglátása a szünetben: "Be kellene küldeni a Sitkut (Sitku Illés, a fehérváriak másodedzője, korábbi NB I-es csatár - a szerk.), ő elintézné, ebben az esőben lubickolna, mint a hal".

Fordulást követően is jellemzően a fehérváriak szövögették támadásaikat, beszorították a fáradó Astrát, de hiába a mezőnyfölény, a kapura továbbra is veszélytelenek voltak a lányok. Simon Franciska ment fel centerbe, de ő sem került helyzetbe, mint ahogy a csereként beálló Bors Tímea sem. Csupán Földvári néhány távoli kísérlete suhant el a kapu mellett. Az Astra kibekkelte a meccset, s elvitte a pontokat Fehérvárról, ahol pedig nagy szükség lett volna rájuk. Ugyanis az eddigi sereghajtó Budaörs 0-0-s döntetlent játszott a Haladás vendégeként, így a Vidi az utolsó helyre csúszott...

Andorka Péter együttese március 10-én, 14.30-kor a Szeged vendégként javíthat Hódmezővásárhelyen.