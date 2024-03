Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kézilabda klubok már nagy erőkkel dolgoznak a következő évi kereteken. Nincs ez másképp a Kohásznál sem. A napokban Kellermann Dórát jelentették be a Fejér vármegyeiek, a legfrissebb hír szerint pedig Gerháth Kincső is Dunaújvárosban folytatja pályafutását. A győri nevelésű átlövő sokáig az Alba Fehérvárban bontogatta szárnyait, a királyok városából hívták be a juniorválogatotthoz is. 2023 tavaszán kölcsönbe Érdre került, majd nyáron végleg klubot váltott, ebben az idényben 102 gól fűződik a nevéhez.