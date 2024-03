A Magyar Nemzet cikke bár a magyar jégkorong kapcsán egy-két állításban lehet, hogy még valóságalappal is bír, a Volánra eső része számos pontatlan információt tartalmaz. A cikk megjelenése pillanatában a Fehérvár nem 2-2-re, hanem 3-2-re állt a Pustertal Wölfe elleni playoffs párharcban, amely csapat az írásban foglaltak ellenére nem osztrák, hanem olasz csapat. A szerző kiemelt néhány légióst, és kevesli a magyar (húzó)neveket, kiemelve, hogy Frank Banham és Andrew Sarauer örökségébe se tudott senki lépni. Tim Campbell, Gleason Fournier, Anze Kuralt, Henrik Nilsson. Csak négy név, akik évek óta Fehérváron játszanak és húzóemberek, mondhatjuk, közönségkedvencek, arról nem beszélve, hogy utóbbi bekk ráadásul már magyar állampolgár is, és ha az elmúlt idényekben nem jöttek volna rosszkor a sérülései, jó néhány mérkőzése lenne már a magyar válogatottban is. A magyar mag évek óta erős Székesfehérváron, amely nem csak rutinos Háriból és Bartalisból áll. Németh Kristóf és Mihály Ákos saját nevelésű játékosként fiatal koruk ellenére évek óta alapemberek Fehérváron, az utóbbi időben pedig a magyar válogatottnak is erősségei, utóbbi kategóriába tartozik Terbócs István is. De nem szeretnék senkit kihagyni a felsorolásból, Stipsicz Bence, Kiss Roland, Magosi Bálint, Ambrus Gergő és Horváth Dominik is alapvető és fontos láncszemei az együttesnek.

A Hydro Fehérvár AV19 csapatának pedig ilyen módon „nekimenni” már csak azért is furcsa, mert a klub történelmi magasságokban jár az elmúlt években, két éve a döntőig menetelt, majd első magyar klubcsapatként a CHL-ben, vagyis a Bajnokok Ligájába is bemutatkozott, sőt pontokat is szerzett. Ebben a szezonban pedig a fehérvári kötődésű Kiss Dávid irányításával második lett a csapat az alapszakaszban, megelőzve a lényegesen jobb anyagi körülményekből gazdálkodó osztrák és olasz klubokat. Ez a szereplés pedig már CHL-t ér, a rangos sorozatban ráadásul már az Alba Arénába fogadja ellenfelet majd a Volán.

Ami pedig a nézőszámokat illeti, három hazai találkozón van túl eddig a Hydro Fehérvár AV19, szinte mindegyiken közel telt ház volt, legutóbb több mint 2800 néző, ami a csarnok kapacitását nézve szinte telinek nevezhető. A hoki iránti lázat pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy kígyózó sorok állnak a Raktár utcában a rájátszás mérkőzései előtt, az Alba Aréna áprilisi, válogatott mérkőzéseire pár nap alatt elkelt minden jegy (kb 12000 nézőt jelent ez).

Ami pedig a figyelmet illeti, a hasonló cikkek nem éppen vannak hasznára a rájátszásban menetelő és kemény csatákat megvívó együttes hírnevére. A figyelemért pedig pont a média tehet a legtöbbet, hogy ne csak az amúgy jóval több légióst foglalkoztató klubcsapatok kapjanak rivaldafényt, hanem a magyar jégkorong zászlóshajója is.

Alább Cser-Palkovics András kommentjét változtatás nélkül idézzük, amely nagyszerűen összefoglalja minden fehérvári hokiszurkoló egyöntetű véleményét:

– Tisztelt Szerkesztő Úr! Mély megdöbbenéssel olvastam a jegyzetét, főleg annak a fehérvári hokira tett pontatlan és féligazságokat tartalmazó megjegyzéseit. Számomra érthetetlen az az érzéketlenség, hogy pont akkor jelenik ez meg a Magyar Nemzetben, amikor a Volán éppen sorsdöntő és kiélezett mérkőzéseket vív a rájátszás negyeddöntőjében. Teszi ezt a magyar bajnokságnál jóval erősebb és színvonalasabb osztrák pontvadászatban, a magyarnál magasabban jegyzett hokival rendelkező országok, jóval tőkeerősebb csapataival (osztrák, olasz, szlovén, korábban cseh) szemben. Egy történelmi alapszakaszt követően, ahol második helyen végzett a csapat és újra kivívta a jogot, hogy jövőre - immáron a nemzeti forrásból megépült új Alba Arénában - a Bajnokok Ligájában szerepelhessen Európa legjobb (!) klubcsapatai között képviselve a magyar jégkorongot. Mindezt egy saját nevelésű magyar (!) vezetőedző irányításával, ötletes, sok gólt ütő, szórakoztató játékstílussal. Az Ön sugallatával ellentétben a hétfői mérkőzésen is 12 magyar játékossal, köztük rutinos, a magyar válogatottért már eddig is sokat tett jégkorongozókkal és magyar fiatalokkal. És csapatban gondolkodni képes, elkötelezett légiósokkal. Emellett kiemelt jelentőségű akadémiával az utánpótlás területén. Igen, szerintem is kérdés, hogy miért követi ezt érdemtelenül kevés figyelem országos szinten, miközben a mérkőzésekre máshonnan is szép számmal érkeznek a jégkorongot szerető szurkolók. Akik persze nem is értik - mondjuk nehéz is megérteni -, hogy miért nem közvetíti a tv ezeket a meccseket?! Főleg, hogy az Ön állításaival ellentétben a tény az, hogy az egész bajnokságban és a rájátszás során is sok szurkoló előtt, fantasztikus hangulatban játszhat itthon és idegenben is az együttes. A tény az, hogy az összes magyar sportcsapat között is az egyik legnagyobb nézőszámmal éppen a Volán büszkélkedhet. Amennyiben eljön Fehérvárra egy mérkőzésre, akkor meg is tapasztalhatja azt a fantasztikus hangulatot, ami körülveszi ezt a játékot és a csapatunkat. Látszik egyébként az érdeklődés a közösségi médiában is, ahol szintén sokan követik, mi is történik az együttes életében. A klubtól pedig profi tartalmakat kapnak ehhez, minden felületen. Az idei idényben pedig a hagyományokhoz méltó módon köszön el a csapat és a szurkolók a Raktár utcai csarnoktól és óriási várakozással tekint az új csarnok jelentette, új kihívások elé. A várakozást jól jelzi, hogy mindössze 3 óra alatt fogytak el a VIP helyek az új csarnokba és már nagy az érdeklődés a májusban kezdődő új szezonbérletek értékesítése iránt is. Nem csak Fehérvárról egyébként. Az Alba Aréna pedig reményeink szerint a Volán mellett a magyar nemzeti csapat és más jeges sportágak igazi otthona is lehet majd a következő években. A város (szurkolók, klub, akadémia, szponzorok, önkormányzat) óriási erőfeszítéseket tesz tehát annak érdekében, hogy a Volán ezen a szinten játszhasson. Példaértékű az az összefogás, ami a Hydro Fehérvár AV19 családját körülveszi. Szerintem ezt érdemes észrevenni és tisztelni, emellett érdemes segíteni is ezeket az erőfeszítéseket. Mi pedig dolgozunk tovább és szurkolunk a csapatunknak ma este is, hiszen a jégkorong kiemelten fontos Székesfehérvárnak. Hajrá, Volán – írta Cser-Palkovics András.