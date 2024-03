A két csapat összecsapása hosszú évek óta a hazai női vízilabda legnagyobb rivalizálása, az FTC megerősödése előtt é két gárda vívta szinte mindig az aranyért folytatott csatát. Manapság is versenyben van a két csapat, a fővárosiak a másodikak, a dunaújvárosiak a harmadikok a tabellán.

A mérkőzésen gyorsan előnybe került az UVSE Peresztegi-Nagy révén, majd ehhez még a negyed vége előtt még egyet hozzátett Hajdó Kata, 2-0. Több mint 11 perc kellett az első Fejér vármegyei találathoz, emberelőnybe Mahieu talált be, 2-1. Erre kisvártatva Baksa válaszolt, de Sümegi még a félidő előtt egyre csökkentette a hátrányt 3-2.

A harmadik játékrészben sem sikerült egyenlíteni, Tiba révén megint kétgólos előnyre tett szert az UVSE, aztán jött megint Sümegi, de erre meg Peresztegi-Nagy válaszolt 5-3. Az eddigihez képest gólgazdag negyedben összesen hatszor rezdültek meg a hálók, de a záró etap előtt továbbra is lépéselőnyben volt a fővárosi gárda, 6-5. Bő egy perc eltelte után a negyedik játékrész elején végre sikerült egyenlíteni, Garda köszönt be, de ezzel sajnos el is lőtte az összes puskaporát a DFVE Faragóban azonban még volt, ráadásul még két gól, így 8-6-a az UVSE nyerte a rangadót.

UVSE – Dunaújvárosi FVE 8-6 (2-0, 1-2, 3-3, 2-1)

Gsz: Peresztegi-Nagy, Faragó K. 2-2, Hajdú K., Tiba, Baksa V., Lendvay, ill. Sümegi 2, Mahieu, Horváth B., Szabó N., Garda.