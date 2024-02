Első élvonalbeli gólját követően két napot pihenhetett. Másképp teltek a találat utáni első edzés percei?

- Nagyon felszabadultnak éreztem magam. Nagyon boldog voltam, hogy megtört a jég és sikerült hamar megszereznem az első NB I-es gólomat. Könnyednek éreztem magam az edzésesen. Nem volt már téma a tréningen a gól, a következő mérkőzésre fókuszáltunk, azért dolgozunk, hogy a Debrecen ellen is nyerni tudjunk - mesélte Tóth Tamás Vid, a Fehérvár FC 19 esztendős csatára, aki az MTK ellen lőtte első gólját.

Volt ünneplés a meccs után?

- Nem szabad túlzásba vinni szezon közben, de szolidan ünnepeltünk. Apukám nagyon boldog volt, kiskorom óta ott van az összes meccsemen, erre várt, hogy megrúgjam az első gólomat a Vidi színeiben. Ő volt a legboldogabb szerintem.

Mit érzett, mikor betalált az MTK kapujába?

- Nem emlékszem nagyon a pillanatra, csak arra, hogy eksztázisba kerültem, valahogy odapattant a labda, én meg belerúgtam egyet, mert láttam, hogy a kapu üres. Emlékezetkimaradásom van az azt követő másodpercekről. Sokszor visszanéztem már, így tudom, hogy mi történt. Hirtelen nem is tudtam, hogy hova fussak, vagy mit csináljak, a csapattársak felé rohantam, ők meg a szurkolókhoz lökdöstek. Nagyon jó élmény volt.

Bese Barnabás indította a szurkolók felé élete első NB I-es találata után

Forrás: fehervarfc.hu

Meglepte, hogy kezdőként jelölte Bartosz Grzelak az első tavaszi mérkőzésen, Zalaegerszegen?

- Szabó Levente a meccs előtt lebetegedett, nem tudott utazni a csapattal, akkor szóltak, hogy kezdő leszek. Meglepődtem, hogy kezdőként mutatkozom be az NB I-ben, kicsit izgultam. De mikor ráléptem a pályára és elkezdtem melegíteni, már megszűnt az izgalom.

Láttam, hogy igyekszik kihasználni a fizikumát a pályán, s rögtön az első meccsen el is törte a ZTE védőjének, Evangelounak az orrát. Mit érzett?

- Nem szándékos könyöklés volt, próbáltam védeni a testem, kitettem a kezem, így ütöttem meg. Nem tudtam, hogy ennyire súlyos, mikor mondták, hogy eltörött az orra, megriadtam, de a koncentrációm nem hagyott ki emiatt.

Az első három bajnoki során vett észre változást a játékában?

- Úgy érzem, hogy sokkal jobban tudom a párharcaimat felvenni a levegőben. A játék sokkal gyorsabb az NB I-ben, mint az NB II-ben volt. Az MTK elleni, legutóbbi meccsen elég jól fel tudtam venni a ritmust. Vagyis a fizikális mutatókban és a gyorsaságban fejlődtem szerintem.

A fejjátéka is veszélyes lehet

Forrás: fehervarfc.hu

Mi az, ami még hiányzik a játékából?

- Az első gólom megvan, de fejlődnöm kell abban, hogy könnyebben kerüljek helyzetbe. A góllövésben kell a legjobbnak lennie egy csatárnak. Minél többet szeretnék a kapu előtt lenni, odaérni a beadásokra, így jönnek a helyzetek, s szeretném nagy százalékban gólra váltani azokat. Folyamatosan fejlődni akarok.

Segíti abban valaki, hogy könnyebben helyzetbe kerüljön?

- Az edzéseken természetesen gyakoroljuk a sémákat, hogy hogyan kerüljünk helyzetbe, hogy hol legyünk a "boxon" belül. Az edző is beszélt már velem többször, hogy hova mozogjak, mit csináljak, mindig felhívta a figyelmemet, hogy legyek középen, a kapuhoz közel. A gólom előtt is ott voltam az ötösön belül. Erre kért, hogy ezt csináljam, mert a labda meg fog engem találni.

Nagyot fordult Önnel a világ néhány nap alatt. Hogyan éli meg?

- Egy hét alatt lejátszottam három NB I-es találkozót, az első gólomat is megszereztem, nagyon boldog vagyok emiatt. Bíztam abban, hogy talán egy-két meccsen szerepet kapok a szezonban, de arra nem számítottam, hogy rögtön mindhárom mérkőzésen szóhoz jutok. Izgatottan várom, hogy mi vár még rám a következő fordulókban. Büszke vagyok, hogy sikerült elérni, hiszen 15 éve focizom a Vidiben, végig erre vágytam. Azért kezdtem el focizni, hogy itt legyek a Vidi NB I-es csapatában. Boldog vagyok nagyon.

Tóth Tamás Vid álma teljesült, a Vidiben futballozik

Forrás: fehervarfc.hu

Mi az, ami eljuttatta az NB I-es csapatig?

- Két dolog. Az egyik a kitartás. Voltak nekem is nehéz időszakaim, amikor nem játszottam, vagy nem szeretett igazán egy edző, de akkor sem keseredtem el, hanem edzettem tovább. Kifizetődött hosszú távon, hogy mindig próbáltam a dolgok jó oldalát nézni. A másik a türelem. Nagyon fontos. Muszáj, hogy kivárjuk, míg elérünk arra a szintre, hogy nyugodt szívvel be tudjanak rakni a csapatba. Apukám mindig mondta, hogy legyek türelmes, igaza lett.

Jól sejtem, hogy nem véletlen, hogy Vid a második keresztneve?

- Jól. Apukám nagy Vidi-szurkoló, a nevemet is szerette volna különlegessé tenni, mert a Tóth Tamás nem egy ritka név. Nagyon megörült, mikor megtudta, hogy a Vid is anyakönyvezhető. Nem csupán a nevem miatt szeretem a Vidit. A szívemhez nőtt ez a klub. Kicsi korom óta járok a mérkőzésekre, szeretem a csapatot, minden évben végigkísértem a sikereit, vagy épp a botlásait. Mindig ott voltam mellettük, szurkoltam, izgultam értük. Fantasztikus, hogy most a játékommal annak a csapatnak segíthetek, melynek gyerekkorom óta szurkoltam. Felemelő érzés.