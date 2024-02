– Nagyon küzdelmes mérkőzés volt. Most a játékunkra büszkék ugyan nem lehetünk, de szerintem amint megszerezzük a sokat emlegetett 40 pontot, a játékunk is más képet mutat majd, meg fogjuk mutatni, hogy mit szeretnénk képviselni, ezen a hétvégén a három pont volt a lényeg – fogalmazott a találkozó után Tóth Balázs, a Vidi kapusa. – A védéseknél talán az első félidőben Bárány Donát fejesénél volt a legnehezebb dolgom, az kellemetlen fejes volt, az nagy védés volt és a csapatot is átlendítette egy holtponton. Szeretnénk majd többet birtokolni a labdát, többet mutatni a labdarúgásból, most a végén is voltak meleg helyzetek, kicsit beszorultunk a kapunk elé. A játékoskeret tekintetében lehetnek nagyobb céljaink majd a szezon hátralévő részében, de most tényleg legyen meg az a 40 pont, amit alapvetően kitűztünk célnak, majd utána frissítjük a játékot és az meg is fog látszódni a pályán is.