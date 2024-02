- Jól kezdtük a mérkőzést, a kiállításig főleg az ellenfél térfelén zajlott a játék. Sajnos a piros lap megpecsételte az első félidőnket. A második játékrészre új játékrendszerben, új filozófiával jöttünk ki, ami 20-25 percig egész jól működött is, utána viszont összeestünk. Ilyen szétesést nem tapasztaltam még itt a csapatnál, remélem, ez volt az első és utolsó ilyen. A második hazai gól előtt meddő fölényben voltunk, egy beadásunk utáni kontrából találtak be, de ettől még nem szabadott volna összeesnünk. Három győzelem után most beleszaladtunk a késbe, összeülünk, megbeszéljük, és a héten megpróbálunk javítani - fogalmazott a Vidi védője, Spandler Csaba.

Diósgyőri VTK - Fehérvár FC 4-0 (1-0)

Miskolc, DVTK Stadion, 5164 néző. Vezette: Pintér Csaba (Vígh-Tarsonyi, Huszár)

DVTK: Odincov - Gera, Szatmári, Lund, Stephen - Holdampf, Vallejo (Klimovics, 71.), Bényei (Feuillasier, 63.) - Jurek (Pernambuco, 63.), Edomwonyi (Szabó L., 70.), Pozeg Vancas. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Simut, 80.), Szerafimov, Spandler, Gergényi, Schön (Katona, 64.) - Csongvai, Sigér (Pinto, 65.), Christensen - Gradisar (Katamoko, 80.), Stefanelli (Tóth T. V., 65.). Vezetőedző: Bartosz Gzelak

Gól: Gergényi (18. - öngól), Feuillassier (69.), Szabó L. (87. - büntetőből, 89.)

Sárga lap: Bényei (3.), Jurek (37.) ill. Szerafimov (84.)

Kiállítva: Csongvai (17.)