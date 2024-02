Az első két mérkőzését pechesen veszítette el a felcsúti együttes, azonban a Kisvárda otthonából már elhozta a három pontot. Az MTK elleni összecsapás előtt egy hetük volt készülni Hornyák Zsolt fiainak, amit tökéletesen kihasználtak, hiszen szinte hibátlanul futballoztak. A nagyarányú győzelemben kulcsszerepet vállalt Komáromi György, aki egy gól mellett két gólpasszt is jegyzett.

– Nagyon fontos volt, hogy nagy magabiztossággal mentünk ki a pályára – mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón Hornyák Zsolt. A szakember hozzátette, elégedett a játékosai teljesítményével, Jakub Plsek nagyszerűen lépett vissza a második zónába, a középpályások pedig jól indultak be az üres területekre. Kiemelte, bár megvoltak a Paks és a Zalaegerszeg ellen is a helyzeteik, de hiányolta a gólszerzést, most erre sem volt panasz.

– Mondhatjuk, hogy már az első félidőben is lefociztuk az ellenfelet, nem volt kérdés, hogy ki fogja nyerni ezt a mérkőzést – folytatta gondolatait a vezetőedző. – Úgy érzem kihasználtuk az ellenfél gyengepontjait. Kiemelném a csapatmunkát, de hozzá kell tegyem, hogy nagyszerű egyéni teljesítmények is voltak a mai mérkőzésen. Sokat beszélünk Marius Corburól, Pécsi Árminról és Gruber Zsomborról is, de mindenképp ki kell emelnem Komáromi Györgyöt is, aki hétről hétre stabil formát hoz. Ezzel a teljesítménnyel minőségben támogatja csapatának a játékát.

Hornyák Zsolt a félidőben azt mondta az öltözőben a játékosainak, hogy kezeljék úgy a helyzetet, mintha 0-0 lenne az állás. Ezt sikerült is kivitelezniük a fiúknak, bár ahogy elmondta, volt egy kis megingás, engedtek egy gólt az ellenfélnek, de ennek ellenére sem volt kérdés, hogy melyik együttes a jobb. Hozzátette, egész végig jól játszottak és aktívak voltak.

– Köszönöm a mai mérkőzést a csapatomnak. Szerényen akarom kezelni az eredményt, az MTK mindig egy nehéz ellenfél, de rászolgáltunk erre az eredményre. Amit elterveztünk azt ki is viteleztük. Bár a hátralévő bajnokikon nem lesz könnyű ellenfél, de ha így fogunk játszani, akkor reális célkitűzés lehet a dobogó elérése. Ezt szeretnénk egyértelműen elérni – zárta gondolatait a Puskás Akadémia vezetőedzője.

A felcsúti együttes jelenleg a tabella negyedik helyén áll 34 ponttal, öttel marad el a harmadik helyezett Fehérvár FC-től.

Hornyák Zsolt legénysége legközelebb a Debreceni VSC otthonában, a Nagyerdei Stadionban lép pályára február 24-én 17.30 órától a bajnokság 22. fordulójában.