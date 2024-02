Pénteken 11 órakor még edzett egyet a csapat, majd egy közös ebédet követően indult útnak a Fehérvár FC Miskolcra. A Vidi védőjét, Spandler Csabát a buszon értük utol.

– Tóth Balázs ül mellettem, általában beszélgetni szoktunk, vagy filmeket nézek. De nagyon sok közös témánk van, így egész jól elbeszélgetünk az utazások közben. Nem unatkozunk, most épp a Ferencváros meccsét beszéltük ki, meg természetesen az aktuális fordulóról is beszélgetünk. Nyolcvan százalékban a futball a téma, és persze szóba kerül a mi saját meccsünk is. Próbálunk fejben arra készülni, hogy mi várható az idegenbeli találkozón. De hétköznapi dolgok is szóba kerülnek, jó a társaság a csapaton belül, jó a kohézió – mesélte a Vidi hátsó hármasának egyik komoly pillére, a 27 esztendős Spandler Csaba.

Az összetartás egyértelműen látszik a vidi játékosain edzéseken és meccseken egyaránt. Szenvedéllyel harcolnak a Vidiért, s ezt üdítő mostanság a Sóstói Stadion környékén.

– Jó irányba halad a társaság, a komoly tétmérkőzéseken is megmutatkozik, hogy mindenki nagyon őszintén veti bele magát a mérkőzésekbe. Érzem a csapaton belül a szenvedélyt, ami azt jelzi, hogy mindenki tűzbe menne a másikért.

Közel is került a fehérváriak áhított részcélja, a negyven pont. Ami a kalkulációk szerint biztos bennmaradást jelent.

– Nagyon remélem, hogy már most hétvégén meglesz a negyven pont, úgy készültünk egész héten, hogy Miskolcon folytassuk a sorozatunkat.

Egyben van a csapat, jönnek az eredmények, a tabella harmadik helyén áll, vagyis ez a Vidi többre hivatott, mint a szimpla bennmaradás. De az öltözőben ügyelnek rá, hogy ne gondolják túl a pillanatnyi fehérvári futballtörténetet.

– Voltak egész jó sorozataink az ősz folyamán annak ellenére, hogy rosszul kezdtük a bajnokságot. A tavaszt is vereséggel indítottuk, de aztán arattunk három győzelmet. Minden héten beszélgetünk, s arra lyukadunk ki, hogy két lábbal kell a földön járnunk. Tudjuk, hogy mi a célunk, és mindig csak a következő meccsre koncentrálunk. Nem szabad, hogy elvigye a fejeket, hogy sorozatban tudunk nyerni. De mindig szükség van arra, hogy beszéljünk a céljainkról, hogy tudjuk, hova tartunk. Egymás között is terítékre került már ez a téma. Nincs más titkunk, csakis az, hogy mindig a következő feladatunkra fókuszálunk. Minden egyes meating során az edző is hangoztatja, hogy a saját célunkkal foglalkozzunk, majd utána lépésről-lépésre fejlődhetünk tovább.

Nem vár könnyű csata a Vidire szombaton 15 órakor a Diósgyőr otthonában. A nyolcadik helyen álló DVTK az FTC elleni bajnokijának halasztása miatt rápihenhetett a csatára, ráadásul a DVTK új szerb vezetőedzője, Vladimir Radenkovics a piros-kékek ellen debütál a kispadon.

– A Diósgyőr hazai pályán mindig felvállalja az agresszív támadófocit. Túl vannak egy edzőváltáson, most nem igazán tudjuk, milyen futballt szeretnének bevetni ellenünk. Itthon jó meccset játszottunk ellenük, 4-0-ra nyertünk. Mi meccsben vagyunk, legutóbb jó mérkőzést vívtunk a Debrecennel, azt állíthatom, hogy nem feltartott kézzel megyünk ki ellenük. Szeretnénk elhozni a három pontot!

Ez lesz a két együttes 78. egymás elleni élvonalbeli összecsapása. A Vidi 43 alkalommal nyert, 10 döntetlen mellett a Diósgyőr 24-szer örült a pontoknak.