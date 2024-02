A MAFC együttese elleni, hazai összecsapáson nehezen indult be a pontgyártás hazai oldalon, és az első percekben rendre előrébb járt a MAFC. A 7. percben egyenlített a ponterős Varga Sára (13-13), majd két perccel később a vezetést is megszerezte. A negyedet Karlócai pontjai zárták, egy ponttal mentek a vendégek. A második

etap is nyögvenyelősen kezdődött, 5 ponttal ellépett a MAFC, aztán sebességet váltott a DKKA, Laufer is elkezdte a pontgyártást, a vendéglátók 18-2-es sorozattal átvették a vezetést, sőt, jelentős előnyt is építettünk ki a nagyszünetre. A folytatásban Laufer és Szücs Luca kosaraival közel húszra hízott az előny (44-26), zárkóztak, tízen belülre kerültek a látogatók (52-43), de a fehérváriak visszaverték a felzárkózási kísérleteket. Varga Sára (23 pont, 6 lepattanó, 6 gólpassz, 30 VAL) és Laufer Gabriella (20 pont, 8 lepattanó, 22 VAL) vezetésével a szezonban másodszor is legyőzték a fővárosiakat.

Dávid Kornél KA-MAFC 69-55 (16-17, 24-9, 9-13, 20-16)

MKOSZ Edzőközpont, vezette: Kaposi, Novák

DKKA: Varga S. 23/9, Frindt N. 5/3, Szücs Lu. 5/3, Laufer G. 20/6, Drávecz

B. 5. Csere: Dávid M. 4, Szücs Li., Papp L. 5, Kötő L. 2, Milis L., Vas V. Vezetőedző:

Szentpáli Gergő

– Öt-hat perc jó játék volt a magabiztos győzelemhez, de összességében nem vagyok teljesen elégedett, mert hagytuk, hogy ellenfelünk tördelje, lassítsa a játékot – közölte a vezetőedző.

A következő bajnokira Baranyában került sor, mivel a koronázóvárosiak több játékosa és a vezetőedző is pécsi gyökerekkel rendelkezik, így érthetően sok hozzátartozó látogatott ki a mérkőzésre. A pécsiek kezdték jobban (9-5), a vendégek a későbbiekben is üldözték a házigazdákat. Tíz perc játék után 15-14-re vezetett a déli alakulat, a kisszünet után Drávecz Boróka kapta el a fonalat, az NKA leblokkolt, a 20. percben, Laufer hármasa nyomán átlépte a húsz pontot a különbség, 22-44. A második félidőre rendezték a sorokat a hazaiak, próbálkoztak visszajönni a meccsbe, de igazán közelíteni nem tudtak, a Fejér vármegyeiek sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben.

A meccs érdekessége, hogy a DKKA mindössze egy negyedet nyert a négyből – akkor viszont átrohantak ellenfelükön -, így három, szorosan elveszített játékrész is belefért. Ezúttal a Varga Sára (15 pont, 6 lepattanó, 6 szerzett labda, 6 gólpassz, 24 VAL), Laufer Gabriella (15 pont, 10 lepattanó, 22 VAL), Drávecz Boróka (12 pont, 5 lepattanó, 17 VAL) trió emelkedett ki a mezőnyből.

NKA Universitas Pécs II.–Dávid Kornél KA 53-71 (15-14, 7-30, 13-11, 18-16)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, vezette: Szecsődi, Fleischmann

DKKA: Varga S. 15, Szücs Lu. 8/6, Szücs Li. 6/6, Laufer G. 15, Papp L. 6. Csere: Frindt N. 7/3, Drávecz B. 12, Dávid M. 1, Kötő L. 1, Vas V. Vezetőedző: Szentpáli Gergő

Szentpáli Gergő: - A második negyedben mutatott extra játékunk gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Gratulálok a házigazdáknak is, mert az elmúlt félévben nagyon sokat fejlődtek csapatként és egyénileg. Kiegyenlített mérkőzést játszottunk.