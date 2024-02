Szombathelyi KKA - Gárdony-Pázmánd NKK 35-22 (20-8)

Szombathely, 450 néző. Vezette: Konkoly Á., Oláh B.

Szombathelyi KKA: Csatlós – Kazai 5, Pődör B. 3, Szmolek 5, Szeberényi 1, Kulcsár 3, Pálffy 3 Csere: Christe – Pődör R. 6/3, Varga N. 1, Balogh P. 2, Gönczöl 3/2, Horváth A. 1, Böhm 1, Hornyák 1 Vezetőedző: Vida Gergő

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka, Bőle (kapusok) - Szűcs N., Hargitai 5/3, Vernes, Kukucska 3, Tóth Ficsor 1, Berkes-Kaiser 6/1, Berényi 2, Ágoston 1, Bártfay, Hamuth, Nemes 4/1, Vezetőedző: Molnár József

Kiállítások: 12 ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/5 ill. 7/5

Az NB I/B tabelláját makulátlan mérleggel vezető Szombathelyi KKA úgy várta a Gárdony-Pázmánd NKK együttesét, hogy egy körrel korábban szinte be is biztosította másodosztályú bajnoki címét a nagy rivális esztergomi Vitézek idegenbeli legyőzésével.

Már az első perctől ráerőltette akaratát a hazai egylet a tópartiakra. A Gárdony szinte képtelen volt rést találni a szombathelyi védőfalon. Hargitai két hetesével dolgozta le meccseleji kétgólos hátrányát a Fejér vármegyei együttes, de a negyedik percet követően már csak elvétve talált be. A 10. percben 7-3-ra vezettek a hazaiak, majd a korábban Fehérváron és a Dunaújvárosi Kohászban is szereplő Kazai Anita állította be elsőként a tízgólos különbséget a 22. percben (17-7). A szombathelyiek erejéről és a gárdonyiak indiszponáltságáról mindent elárul a statisztika: az SZKKA 80 százalékos helyzetkihasználással fejezte be támadásait, ehhez pedig 43 százalékos kapusteljesítmény párosult. A szünetre eldőlt a meccs, 20-8.

A fordulást követően magabiztos játékkal őrizte fórját a bajnokaspiráns, mely együttes minden nevezett játékosa bevette a gárdonyi kaput.

A Gárdony-Pázmánd NKK a tabella 15. helyén áll 8 pontot gyűjtve.