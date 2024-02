Impozáns a Nyíregyházi Atlétikai Centrum nemrég átadott létesítménye. A tágas, minden igény kielégítő csarnok méltó helyszíne volt a fedett pályás szezon legrangosabb honi utánpótlás-seregszemléjének, az U18-as és U20-as Fedett Pályás Magyar Bajnokságnak.

Az ARAK sikeres viadalt zárt a múlt hétvégén, két aranyérmet, öt ezüstöt szereztek az ifjú atléták, ezen kívül tizenhét alkalommal viaskodott a döntőben fehérvári atléta.

Az ARAK delegációjából kiemelkedett Kerék Patrik, aki két számban sem talált legyőzőre. A 17 esztendős sportoló hármasugrásban egyéni csúccsal nyert, 14 méter 33 centire repült. A dobogó második fokára állhatott fel edzőtársa, Trenka Ádám, aki 13,51-et ugrott, ez idei legjobbja. Mint ahogy legjobb eredményét könyvelhette el Ferencz Barnabás is, 12,35-tel lett hetedik.

Kerék Patrik a hármast követően magasugrásban is brillírozott. 190 centis ugrásával verte a mezőnyt. Ugyanitt Ferencz Barnabás az ötödik helyen zárt.

A férfiak U18-as magasugrásában is elhoztak egy érmet, mégpedig egy ezüstöt a fehérváriak. Ágoston Illés az elsővel azonos eredményt ugrott (188 cm), de rosszabb kísérlet miatt, a második lett.

Mészáros Balázs újra magára talált. 200 méteren javított egyéni csúcsot (21,61 mp.), amivel ezüstérmet nyert.

Trenka Ádám a hármasugrás mellett távolugrásban is második lett. Több ugrásával is túlszárnyalta nem csak későbbi győztest, hanem a 7 métert is, de 1-2 centiméteres belépései miatt nem mérték le kísérleteit, 657 centivel lett második.

Trenka Ádám két ezüstérmet nyert Nyíregyházán

Fotó: MSUSZ\ZSIGMOND LASZLO

Az U18-as fiúk 2x200 méteres váltófutásában minimális, egy tizedes különbséggel állhatott a dobogó második fokára a Tatai Bulcsú, Varga Botond, Fliszár Levente, Ódor Balázs alkotta staféta.

A fiatalabb korosztály távolugrói között Langmár Zsófia versenyzett kiválóan a 19 (!) fős mezőnyben. Először beállította, majd megjavította eddigi legjobbját, s 564 centivel éppen lecsúszott a dobogóról, negyedik lett.

A fiúknál Fliszár Levente is a negyedik pozíciót csípte el, nagyon stabilan teljesített, 6,44 méterrel lett negyedik.

Az U20-asok hármasugrásában Antal Hanga is sokáig versenyben volt a dobogóért, 10,92 méterrel csípte el a negyedik helyet.

Az U20-asok 60 méteres sprintfutásában Trenka Ádám beállította egyéni legjobbját (7,07 mp.), amivel az ARAK ötödik negyedik helyezését szerezte meg.

Az U20-as fiúk 4x200 méteres váltója is negyedikként ért célba. A Mészáros Balázs, Czéh Tamás, Ferencz Barnabás, Kerék Patrik alkotta staféta 1:33,77-et futott.

A 60 méteres döntőben Mészáros Balázs egyetlen századdal kapott ki klubtársától, Trenka Ádámtól, s ezzel lett ötödik.

Mindkét rövid (60 m) gáton indult fehérvári, Balogh Lilla és Kertész Kálmán is ötödik lett. Balogh a döntőben élete legjobbját érte el (9,58), Kertész már az előfutamban megtette ugyanezt (8,55).

Távolugrásban Antal Hanga a hatodik (5,25 m) helyen végzett.

Ugyancsak hatodikként zárta a fedett pályás bajnokságot az U20-as lányok 4x200-as váltója. Antal Hanga, Balogh Lilla, Mészáros Luca és Ritter Lola váltották egymást körönként.

Távolugrásban Balogh Lilla a hetedik lett.

A fiatalok 60 méteres síkfutásának döntőjében Tatai Bulcsú a hetedikként ért célba.

A két nyolcadik helyezést Fliszár Levente magasugrásban, és Czéh Tamás 200 méteren szállította.

60 méteren saját korcsoportjuk B-döntőjét nyerte meg Czéh Tamás, valamint Ódor Balázs, ráadásul egyéni csúccsal.