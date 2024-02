A világ- és Európa-bajnok pentatlonista számára nem életbevágó, de fontos a hétvégi viadal, a 33 esztendős pentatlonista pénteken délelőtt kezdi meg szereplését a férfiak selejtezőjében. Jó formában várja az év első, jelentős viadalát, a férfi és női döntőjével hétfőn este záruló Peridot Fedett Pályás Nyílt Magyar Bajnokságot. Egy éve betegség miatt kihagyta az erőpróbát, ezúttal jó formában várja a rajtot.

-A válogatott edzőtábora Siracusában jól sikerült. Korábban nem jártam még ott, előzőleg Palermóban versenyeztem, 13 évvel ezelőtt, egy meghívásos versenyen. Az elutazás előtt nem voltam tökéletes állapotban, az ünnepek alatt influenzára emlékeztető tünetekkel bajlódtam, egy hétig nem edzettem, magas lázam volt, hurutos köhögés, izomfájdalam. Előzőleg, az őszi felkészülés rendben lezajlott, október közepén kezdődtek a futások, fociztunk a srácokkal, belerázódtam a felkészülésbe. A futóedzéseket Tamás Józseffel végzem a Börgöndi úton. Joci egy héttel korábban utazott ki Siracusába, viszont előttem tért haza, mert indult Kairóban egy challenger-versenyen, amely arról volt hivatott dönteni, a tavasszal ki kerülhet hatodikként a válogatott keretbe, indulhat VK-viadalokon, Eb-n, vb-n, valamint az olimpián. Az egyiptomi fővárosban Kardos Bence és Marosi Ádám kiesett a további küzdelmekből. Hasznos volt az edzőtábor, az első héten 21 fok volt, másodikon kicsit hűvö9sebb, de sütött a nap, nem esett az eső. Egy kisebb laktanyában laktunk, nyugodtan, megfelelő körülmények között, zavartalanul készülhettünk. Minden számot gyakoroltunk, a lovaglást kevésbé, erre nem sok lehetőségünk adódott. Mehettem volna három hétre is, úgy döntöttem, 14 napot töltök Olaszországban, a nejem és a nyolc hónapos kisfiamat nem szerettem volna ennyire hosszú időre itthon hagyni.

Demeter optimistán várja a Peridot viadalt, vannak kimondottan kellemes emlékei, 2017-ben megnyerte a viadalt. „Hét éve gyakorlatilag hibátlanul versenyeztem, voltam bronzérmes is, az elmúlt két évben hasonló betegség miatt nem indulhattam. A fővárosi esemény, a nyílt országos bajnokság után Kairóban állok rajthoz világkupa-viadalon, aztán húzós program következik, a török fővárosban, Ankarában, aztán Budapesten. Aztán némi szünet következik, én Szófiában már nem indulok a VK-n. A hat kerettag közül mindenki három viadalon állhat rajthoz, én azt kihagyom, úgy döntöttem, számomra Kairó, Ankara és Budapest fontosabb. Június végén rendezik a világbajnokságot a kínai Csengtuban, július közepén pedig az Európa-bajnokság Budapesten. Utóbbi az augusztusi olimpia kapcsán már nem dönt semmiről, viszont Magyarországon ezzel búcsúzik a lovaglás az öttusától, nemzetközi tekintetben pedig Párizsban, a nyári, ötkarikás játékokon.”

Demeter a célban Krakkóban, két hellyel maradt le a döntőről az Európa Játékokon, Lengyelországban

Fotó: Horog László / FMH

Demeter tavaly kimondottan peches volt a világversenyeken, június végén, az Európa-bajnokságnak megfelelő Európa Játékokon, Krakkóban, a középdöntőből nem került a 18-as fináléba. A rangsoroló vívás során 13 tust adott és 22 alkalommal megszúrták, hiába kiváló vívó, ezzel nem sok esélye maradt a fináléra. Bár a kombi során iparkodott, nem jutott döntőbe, honfitársa, a fővárosi Koleszár Mihály egy, a fehérvári sportoló két hellyel maradt le a végjátékról. Böhm Csaba viszont bronzérmes lett, ezzel - eddig egyedüli magyarként – indulási jogot szerzett a franciaországi olimpiára.

Egy hónappal később, az angliai Bathban bonyolított világbajnokságon Demeter nagyszerűen menetelt, az első helyen várta a lovaglást, azonban végül 16. helyen végzett, az akadálypályán 15 helyet rontott, négylábú társa kibabrált vele. „Előzőleg, egy másik versenyzővel kimondottan jól ment, gondolhatnám, hogy én hibáztam, de többször visszanéztem a történéseket, nem találtam nagy hibát, amit elkövettem volna. Úgy gondolom, az lett volna reális, ha 2-3 fát verünk, de sokkal többet, összesen kilencet ütöttünk le. Akkor is arra gondoltam, azóta sem vélekedem másként, vélhetően a ló elfáradt az első pályát követően. Ha hibátlan pályát követően, vagy egy fával kezdem a kombit, meggyőződésem, harcban lettem volna az ezüstéremért, átlagos versenyzéssel dobogón zártam volna. Tokió bajnoka, Joe Choong nyert mexikói barátomat, Emiliano Hernandezt megelőzve. Böhm végül 7. lett, én pedig 16. helyen értem célba. Ha az első hatban végzek, most nyugodt lennék, nem is fél, háromnegyed lábbal már párizsi indulónak mondhatnám magam. Ha Bathban normálisan alakulnak a dolgaim, Böhmhöz hasonlóan már ötkarikás indulási joggal rendelkeznék, nem kellene izgulnom a tavaszi versenyeken. Persze, azzal, hogy kvótája van, Csabi sem dőlhet hátra, neki is bizonyítania kell az elkövetkező fél évben, de idegeskednie nem kell, ami előnyt jelent a többiekkel szemben. Nekem a peches tavalyi évben a 7. hely volt a legjobb eredményem, az ankarai VK-n, a budapesti viadalon is a lovaglásnál szálltam el, négy verőhibával és időtúllépéssel, végül 17. lettem a döntőben.”

Demeter mellett Böhm, Szép, Bereczki és Koleszár kiemeltként védettséget élvez, biztos induló a tavaszi, nemzetközi viadalokon, a Peridot dönt arról, a volános Tamás József, Gáll András és Regős Gergely közül ki lesz az a versenyző. aki csatlakozhat a fentebb említett ötöshöz. A volánosok közül a profi csoport tagjai, Demeter Bence, Tamás Joci, Csák Milán, Tárkányi Zsombor, a hölgyeknél Gyugyi Laura, valamint több fiatal, utánpótlás korú versenyző is bizonyíthat a viadalon. A koronázóvárosiak 15 sportolót neveztek, természetesen ott lesz a rajtnál az Alba ÖSE öttusázója, Alekszejev Tamara is.