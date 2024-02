A férfi után a női csapathoz is Felcsútról igazolt játékost a Ferencváros. A fővárosi együttes ezúttal Kovács Eszter érkezését jelentette be, aki négy év után távozik a Puskás Akadémiától.

A 22 esztendős középpályás Siófokon kezdett futballozni, majd 2018-ban az MTK-hoz igazolt. A fővárosi kék-fehérektől szerezte aztán meg az akkor még NB II-es Puskás Akadémia 2020-ban. Felcsúton szó szerint berobbant: 20 mérkőzésen kapott szerepet, amelyeken 21 gólt jegyzett, ezzel pedig kulcsszerepet vállalt a csapat NB I-es feljutásában.

Az élvonalban aztán 43 bajnokin kapott szerepet a 2021-2022-es idény óta, amelyeken négy gólt jegyzett.

Kovács Eszter a jó teljesítményének köszönhetően válogatott meghívót is kapott, 2022 februárjában pedig be is mutatkozhatott a nemzeti csapatban.