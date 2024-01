A vörös szőnyegen folyamatosan vonultak azok a sportolók, akik sikereikkel büszkévé tették és öregbítették Magyarország hírnevét 2023-ban, valamint olyan klasszikusok is, kiknek nevét büszkén jegyzik már a történelem könyvek. A Magyar Állami Operaházban rendezett eseményt nemcsak kiváló magyar sportolóink, edzőink tették nívóssá, hiszen olyan díszvendégek tették tiszteletüket mint, az olimpiai és többszörös világbajnok Javier Sotomayor, a magasugrás kubai világcsúcstartója; az aranylabdás, világbajnok olasz labdarúgó Fabio Cannavaro.

Szoboszlai Dominik sajnos sérülés miatt ugyan, de szintén megjelent az eseményen, hiszen 3 kategóriában is jelölt volt, méghozzá az év sportpillanata, az év férfi sportolója, valamint a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányként az év csapata címre is esélyes volt a Liverpool fehérvári középpályása. A három kategóriából pedig eredményeivel kiharcolta, hogy méltónak találjak az év férfi sportolója címre, a válogatott vezéregyéniségeként pedig az év csapata díjat is bezsebelte csapattársaival. Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában a férfi kardválogatott győzött

A nőknél Érdi Mária világbajnok vitorlázót választotta meg a 2023-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ). Az edzők között Marco Rossi, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya vette át az elismerést. A fogyatékos sportolók versengésében a férfiaknál - címét megvédve - Kiss Péter Pál parakajakozó, a nőknél pedig Ekler Luca paraatléta nyert. A csapatok versenyében a szervátültetett asztalitenisz férfi páros lett az első. Az év sportpillanata Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése lett, melyet a Magyarország-Görögország vízilabda világbajnoki döntőn mutatott be. Az év szabadidős sporteseménye kategóriában holtverseny alakult ki az élen, a díjat a hátsó füves futballmentő túra, valamint a Jégpályák éjszakája kapta.

Az MSÚSZ-életműdíját Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Nemzet Sportolója, korábbi köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi tagja vehette át Novák Katalin köztársasági elnöktől, illetve Gyulay Zsolttól, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökétől. A jelenlévők vastapssal ismerték el a díjazott életútját.