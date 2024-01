A fehérváriaknak már csak egy lépés hiányzott a négyes döntőbe kerüléshez. Sokáig vezettek, az utolsó pillanatokig nyílt meccset játszottak a Piros csoport élmezőnyébe tartozó fővárosiakkal. A koronázóvárosiak az NB I/B-s bajnokság Zöld-csoportjában folytatják, listavezetőként.

Kiváló hangulat és viszonylag sok néző fogadta a csapatokat a Ligetsoron. A MAFC ugyan kétszer megszerezte a vezetést, de 6-4-nél már a vendéglátóknál volt az előny. Felvették a fővárosiak által diktált tempót, tulajdonképpen nem látszott, hogy a két együttes nem azonos osztályban szerepel a bajnokikon, a fővárosiak eggyel magasabb divízióban érdekeltek. Kis Raul, Kuttor és Molnár is ponterősen kezdte a mérkőzést, a vendéglátók 20-13-ra elvitték az első negyedet. A folytatás is remekül alakult, a 14. percben már 29-22-re vezettek, a 18. minutumban pedig a tízpontos határt is átlépték. A 20. percben az addig remekül játszó Kis Raul gyors egymásutánban begyűjtötte a 3. és a 4. személyi hibáját, így a Fejér vármegyeiek hiába vezettek 41-33-ra a szünetben, nem ígérkezett könnyűnek a folytatás. Nem is lett az.

A nagyszünet után Bordács vezérletével 43-40-re jött fel a MAFC, ráadásul Simon és Szabó pontjaival megléptek, egy könnyű síppal befújt személyit fogadott el nehezen Simon és a hazai kispad, aminek két technikai és négy, Kovács által dobott büntető lett a következménye. A folytatásban, 63-53-nál sem hagyta magát lerázni a piros-fekete csapat, amely feljavult dobóteljesítményének és a játékrész során dobott 13 büntetőjének is köszönhetően 67-66-ra zárkózott a vendég. Szabó és Simon próbálta tartani a vezetést, ami sokáig sikerült is. Közben Szabó „Szöszi”, a hazaiak magasembere is kapott egy technikait, így Kis és Somogyfoki mellett ő is a kipontozódás szélére került. A 35. percben Polgárdy hármasával átvette a vezetést a MAFC (80-83), pedig félő volt, hogy a házigazdák nem bírják a második félidőben a vendégek által diktált tempót. A 37. perc végén hét ponttal elhúztak a vendégek, amire a koronázóvárosiak ponttal válaszoltak. Bár a hazaiak mindent kiadtak magukból, már nem sikerült utolérniük az újbudaiakat, akik egylabdás meccsen, 97-95-re nyertek az MKOSZ-csarnokban, így bejutottak a Hepp Kupa négyes döntőjébe.

A vereség ellenére mindent megtettek az akadémisták, előzetesen talán csak kevesen gondolták, hogy ennyire szoros lesz a vége. Szabó Zsolt ezen az estén is vezére volt a csapatnak, de Molnár Dániel, Kis Raul és Simon Benedek teljesítménye is kiemelhető. Folytatás pénteken, immár a bajnokságban, a Győr ellen.

Dávid Kornél KA-Újbuda MAFC 95-97 (20-13, 21-20, 26-33, 28-31)

Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont, vezette: dr. Magyari, Esztergályos, Csák

DKKA: Simon B. 16, Molnár D. 20/12, Kuttor G. 7, Szabó Zs. 28/9, Kis R. 18/9, csere: Szalczgruber Á., Büki B., Keller V., Somogyfoki P.6/6, Vincz B., Hegedűs K. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav szerint egyenrangú ellenfelei voltak a MAFC-nak, amely egy osztállyal feljebb, az élmezőnyben szerepel.

-Vegyes érzéseim vannak a kiesés után, nagyon sok pozitívumot láttam, az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, támadásban és védekezésben. Az akarással, a befektetett energiával elégedett vagyok, mindent megtettünk a továbbjutásért.

Az akadémia ügyvezetője, Matus Gábor elmondta, a fiúk nagyszerűen teljesítettek, komoly esélyük volt a továbbjutásra. „Az a legfontosabb, hogy versenyképesek vagyunk erősebb csapatokkal szemben is. Ezúttal sem sok hiányzott a bravúrhoz. A bajnokságban a célunk a Zöld-csoport megnyerése, amire meg is van minden esélyünk, ugyanis vezetjük a tabellát, a következő szezonban már szeretnénk a Piros-csoportban bizonyítani – valamint meghatározó együttesse válni -, ahol a MAFC jelenleg meghatározó együttes. A tervünk az, hogy a folytatásban is lehetőséget biztosítsunk a fehérvári nevelésű és kötődésű kosárlabdázóknak, valamint természetesen fiatal tehetségeinknek. Úgy gondolom, jó úton járunk.”